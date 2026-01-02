SEVENTEEN香港演唱會追加兩場 下月底再襲啟德主場館票價不變

票價方面，跟去年9月時同樣定價為港幣$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899，而所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場資格。成功在2026年1月2日上午10時至2026年1月4日晚上11時59分期間於Weverse登記的CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員可於2026年1月20日上午10時至晚上11時59分經快達票(HK TICKETING) 參與會員優先購票。Trip.com優先購票將於2026年1月21日上午10時至晚上11時59分於Trip.com進行。公開售票將於2026年1月22日上午10時透過快達票(HK TICKETING) 正式發售。

韓國超人氣組合SEVENTEEN即將於2026年2月28日及3月1日假啟德主場館舉行演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，這將是他們繼上年9月來港舉行演唱會後，再次在啟德主場館開唱。

SEVENTEEN去年9月相隔7年再到香港舉行演唱會，香港站首場竟請來年屆71歲的成龍「驚喜」站台。

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

日期：2026年2月28日及3月1日（星期六及星期日）

時間：晚上6時

地點：啟德主場館

門票：

（座位）$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899

（企位）$2,099

*所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場資格。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

2026年1月2日（星期五）上午10時 至 2026年1月4日（星期日）晚上11時59分 (當地時間)

必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

2026年1月20日（星期二）上午10時至晚上11時59分 (當地時間)

售票平台：快達票 (HK TICKETING)

網上購票：https://hkt.hkticketing.com/