SEVENTEEN《FML》力壓Taylor Swift 成2023年全球最高銷量專輯

韓國男團SEVENTEEN，去年4 月發行的專輯《FML》，獲得「國際唱片業協會」IFPI認證，成為去年全球最高銷量專輯。而另一男團Stray Kids的《★★★★★》則排行第二，力壓美國壓鄉村天王Morgan Wallen及Taylor Swift。

IFPI每年根據實體專輯銷量、數字音樂下載、音頻和視頻流量數據等，作統計數據選出全年全球最高銷量，被視為年度專輯銷量重要指標。SEVENTEEN此前於2022年憑藉第4張正規專輯《Face the Sun》首次躋身這個排行榜前十，位列第七，此次時隔一年榮登冠軍寶座。