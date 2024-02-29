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娛樂
2024-02-29 17:53:53

SEVENTEEN《FML》力壓Taylor Swift 成2023年全球最高銷量專輯

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SEVENTEEN連續兩張專輯打入全球最高銷量前10位，包括冠軍的《FML》。

韓國男團SEVENTEEN去年4 月發行的專輯《FML》，獲得「國際唱片業協會」IFPI認證，成為去年全球最高銷量專輯。而另一男團Stray Kids的《★★★★★》則排行第二，力壓美國壓鄉村天王Morgan Wallen及Taylor Swift。

IFPI每年根據實體專輯銷量、數字音樂下載、音頻和視頻流量數據等，作統計數據選出全年全球最高銷量，被視為年度專輯銷量重要指標。SEVENTEEN此前於2022年憑藉第4張正規專輯《Face the Sun》首次躋身這個排行榜前十，位列第七，此次時隔一年榮登冠軍寶座。

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Taylor Swift的《Midnights》及《1989》(Taylor Version)，分別排名第四及第五位。

兩張專輯打入前10位

SEVENTEEN去年憑藉《FML》和第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》等，全年累計專輯銷量超過1,600萬張。《FML》更是以627萬張的累計銷量，刷新K-Pop專輯銷售紀錄。《SEVENTEENTH HEAVEN》則在K-Pop史上首次實現首周銷量破500萬張的佳績，並在排行榜上位列第8位。

 

而Stray Kids的專輯《★★★★★》和《樂-STAR》，分列第二和第九位，NCT DREAM的《ISTJ》排名第六。Morgan Wallen的《One Thing at a Time》排名第三位，Taylor Swift的《Midnights》及《1989(Taylor Version)排名第四及第五位。

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IFPI公布去年全球最高銷量專輯，SEVENTEEN的《FML》成為冠軍。

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去年全球銷量20大。

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