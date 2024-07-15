Shannen Doherty乳癌逝世 享年53歲

1990年參演校園青春劇《Beverly Hills ,90210》而走紅的女星Shannen Doherty，罹患乳癌多年，一直與癌病抗爭，昨日傳出她離世的消息，享年53歲。據美國CNN報導，Shannen於前日去世。一直受癌症困擾的她，2015年被診斷出患有乳癌，之後完全康復。但在2020年，癌症再度復發，她被診斷時已是癌症第四期。

去年6月，Shannen公開承認自己接受手術，並把癌細胞切除，但因為癌症已經擴散到大腦，她的病情每況愈下。今年初時，癌細胞已經擴散到骨頭。Shannen曾在vlog上分享她與癌症的抗爭，又說出當時的願望，她說：「我的想法是在未來兩年內，賺盡可能多的錢，然後將其存入銀行。」

去年11月，Shannen坦言，「我的生活還沒有結束，我的愛還沒有結束，我的創造力還沒有結束。我希望讓世界變得更美好的過程還沒有結束。」她又在上個月25日的vlog中表示，「對於癌症治療計畫充滿希望。」