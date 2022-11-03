Shawn Mendes為《紐約愛音鱷》創作新歌 聲演鱷魚Lyle奇異初體驗

音樂喜劇《紐約愛音鱷》(Lyle, Lyle, Crocodile)今日在香港上映，電影改編自全球暢銷故事書系列，由樂壇男神Shawn Mendes聲演鱷魚萊奧(Lyle)，並獻唱多首電影原創歌曲。 Shawn Mendes 坦然自己很喜歡萊奧這個角色：「萊奧是一條觀察入微的鱷魚，而且對身邊的人非常關注。就像牠從一些物件就能了解佐舒爸爸喜歡摔角和佐舒媽媽喜歡下廚的嗜好。牠就像一位貼心的朋友，會知道用甚麼事情或方法去令對方重新注入活力，打開自己的世界。」Shawn Mendes早前在訪問時更透露自己跟萊奧一樣因為太緊張，導致有舞台怯場問題，也因此取消了2022年的巡迴演唱的安排：「萊奧雖然是一條巨大的鱷魚，但牠的性格非常膽小和內向，也有怯場問題。我很喜歡這角色脆弱的一面，而我也希望在生命中這個階段停下來體現一下這點。」

對於這次聲演鱷魚萊奧的經驗，Shawn Mendes表示：「從一個動畫角色聽到自己的聲音是一個很奇異的經驗，就像是靈魂出竅的感覺，自己的聲音竟然從一條鱷魚口中出來。」但更令Shawn Mendes驚訝的是動畫師還把他錄音時的面部表情記錄下來，並套用在萊奧的表情行為上。Shawn Mendes 認為《紐約愛音鱷》適合所有年齡層的觀眾入場欣賞，他表示：「《紐約愛音鱷》是一部充滿智慧的電影，電影除了有小朋友喜歡的故事情節、還有美妙動人的原創音樂，以及演員精堪和迷人的演出，我相信每位入場的觀眾都可以有不同層面的領略。」Shawn Mendes 在《紐約愛音鱷》除了演唱多首由獲得奧斯卡金像獎得主的 Benj Pasek 及Justin Paul 為電影創作的歌曲外，他更親自創作新歌《Heartbeat》，並使用在電影的片尾名單部分。日前，Shawn Mendes為慶祝萬聖節亦有出席扮鬼扮馬，不過他沒有扮鱷魚現身，反而扮成夏里遜福(Harrison Ford)在《奪寶奇兵》中之型男打扮登場。