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娛樂
2024-02-23 18:13:05

Sica何洛瑤任半天錢湯員工 香艷出浴嘆世界

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Sica擔任半天錢湯員工。

Sica擔任半天錢湯員工。

何洛瑤(Sica)主持的ViuTV節目《回憶守護隊》，尋找日本各地的年代遺物，發掘日本人如何守護回憶，與觀眾見證各種把舊物融入現代生活的創意、毅力與堅持。今晚(23)播出的一集以日本傳統的公眾浴池「錢湯」為主題，錢湯歷史悠久，除了供大眾洗澡，還可讓左鄰右里聯繫感情。

Sica被店主要求在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房，非常落力。 Sica被店主要求在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房，非常落力。 Sica被店主要求在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房，非常落力。

貫徹搞鬼的作風

今次，Sica來到1955年創業的「狛江湯」浴池擔任半天錢湯員工，店主要求Sica要在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房。Sica將錢湯的招牌貼在胸口並解釋：「因為掛住依個招牌我就要對得住依個地方，加油！」不論是清潔浴池或是打掃桑拿房，Sica仍然保持其一貫搞鬼的作風，逗得眾人哄堂大笑。終於完成所有任務，Sica披上鮮艷的黃色浴巾，隻身享受錢湯：「我認識嘅錢湯係以交流為主，不過今日我孤身一人，所以我同自己交流或者享受片刻嘅寧靜，唔講嘢。」。

Sica完成清潔任務，披上鮮艷的黃色浴巾，獨自享受錢湯，樂在其中。 Sica完成清潔任務，披上鮮艷的黃色浴巾，獨自享受錢湯，樂在其中。 Sica化身霸氣主席，坐櫃枱收錢。 Sica化身霸氣主席，坐櫃枱收錢。

化身霸氣主席

Sica之後去到一間由錢湯改建而成的咖啡店，咖啡店的裝潢保留了很多錢湯的風格，更加入了不同的可愛元素，與裝扮可愛的Sica融為一體。到了晚上，Sica換上浪漫的女裝洋裝，坐在錢湯的番台上即場飾演霸氣主席：「依家就要收錢喇，大人390(日元)、中人150(日元)、小人60(日元)。大人中人小人，你哋決定自己係咩人，不過你係我嘅人！」。

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