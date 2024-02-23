Sica何洛瑤任半天錢湯員工 香艷出浴嘆世界

何洛瑤(Sica)主持的ViuTV節目《回憶守護隊》，尋找日本各地的年代遺物，發掘日本人如何守護回憶，與觀眾見證各種把舊物融入現代生活的創意、毅力與堅持。今晚(23日)播出的一集以日本傳統的公眾浴池「錢湯」為主題，錢湯歷史悠久，除了供大眾洗澡，還可讓左鄰右里聯繫感情。

貫徹搞鬼的作風 今次，Sica來到1955年創業的「狛江湯」浴池擔任半天錢湯員工，店主要求Sica要在中午前完成清潔澡堂、大堂設施和廚房。Sica將錢湯的招牌貼在胸口並解釋：「因為掛住依個招牌我就要對得住依個地方，加油！」不論是清潔浴池或是打掃桑拿房，Sica仍然保持其一貫搞鬼的作風，逗得眾人哄堂大笑。終於完成所有任務，Sica披上鮮艷的黃色浴巾，隻身享受錢湯：「我認識嘅錢湯係以交流為主，不過今日我孤身一人，所以我同自己交流或者享受片刻嘅寧靜，唔講嘢。」。