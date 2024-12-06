sica演唱會2024｜何洛瑤爆喊出醜 坦言擔心入座率有壓力

何洛瑤（sica）在旺角麥花臣場館舉行的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會已順利舉行，獲母親洪淑燕、ERROR成員吳保錡、P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、5G的Alice、Ash及Yoyo、Lolly Talk的阿Yo、阿妹、Yanny等入場支持。

sica全晚換上不同打扮，包括露腰水手服、搖滾look、睡衣等六個造型，除唱出《天氣之女》、《經痛不及我心痛》、《再見有時》等自己作品，更翻唱日文歌，還演繹NewJeans的《Super Shy》及拾音社作品《Kiss Kiss Kiss》等，當她唱到《Kiss Kiss Kiss》時，sica落台向兩位好朋友獻吻，看到圈外閨密從外地回港捧場時激動落淚。