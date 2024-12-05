sica演唱會2024｜最貴門票專屬排位區係點？保錡Lolly Talk現身撐全埸vibes超好

《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝)

何洛瑤(sica)今日(5日)在旺角麥花臣場館舉行《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會。她的個唱門票價格備受爭議，當中最貴為First Class 1,280元（地面企位）及 Business Class 1,080元（地面企位）。「First Class」可優先入場以及有一條官方專屬排隊區，兼可以5人一組影團體照，而「Business Class」都可以優先入場、官方專屬排隊區以及有「歡送環節」。

現場所見，「First Class」及「Business Class」的專屬排隊區，其實只是在$880的Economy Class及$680的Economy Light旁邊，並沒有特別花臣。入場後，見到地面分成三個不同等級的企位，只有$880的企位比較滿，而其餘兩個企位區域都有不少fans進駐，至於座位就全場滿座。

阿媽現身支持 sica媽咪則在Economy Light的位置揮動打氣棒，而入場的還有ERROR的保錡、P1X3L的歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）、5G的Alice、Ash及Yoyo、Lolly Talk的阿Yo、阿妹、Yanny等入場支持。

全場超high sica以《天氣之女》、《Into the New World》、《經痛不及我心痛》為個唱揭開序幕，之後再以日文唱出《Megu Megu fire》炒熱氣氛，全場high爆。而會場中間位置有一個小型舞台，sica一度走到小舞台獻唱兼與台下觀眾互動，而舞台位置因為近$880元企位，可說是照顧周到，讓不同位置的fans均可以跟sica有近距離接觸。