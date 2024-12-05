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娛樂
2024-12-05 21:54:08

sica演唱會2024｜最貴門票專屬排位區係點？保錡Lolly Talk現身撐全埸vibes超好

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《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝)

《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝)

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何洛瑤(sica)今日(5)在旺角麥花臣場館舉行《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會。她的個唱門票價格備受爭議，當中最貴為First Class 1,280元（地面企位）及 Business Class 1,080元（地面企位）。「First Class」可優先入場以及有一條官方專屬排隊區，兼可以5人一組影團體照，而「Business Class」都可以優先入場、官方專屬排隊區以及有「歡送環節」。

網民對sica的門票定價過高有意見，而現場所見的貴飛專屬排隊區只是在「Economy」門票旁邊。(娛樂組攝)

網民對sica的門票定價過高有意見，而現場所見的貴飛專屬排隊區只是在「Economy」門票旁邊。(娛樂組攝)

現場所見，「First Class」及「Business Class」的專屬排隊區，其實只是在$880Economy Class$680Economy Light旁邊，並沒有特別花臣。入場後，見到地面分成三個不同等級的企位，只有$880的企位比較滿，而其餘兩個企位區域都有不少fans進駐，至於座位就全場滿座。

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現場地下位置分成三個企位區域，$880的企位區最多人。(娛樂組攝)

現場地下位置分成三個企位區域，$880的企位區最多人。(娛樂組攝)

阿媽現身支持

sica媽咪則在Economy Light的位置揮動打氣棒，而入場的還有ERROR的保錡、P1X3L的歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）、5GAliceAshYoyoLolly Talk的阿Yo、阿妹、Yanny等入場支持。

sica媽咪(左) 陳海寧 吳保錡 (左起)Alice、YoYo、Ash、Marco、George。 (左起)Lolly Talk的阿Yo、Yanny、阿妹。

全場超high

sica以《天氣之女》、《Into the New World》、《經痛不及我心痛》為個唱揭開序幕，之後再以日文唱出《Megu Megu fire》炒熱氣氛，全場high爆。而會場中間位置有一個小型舞台，sica一度走到小舞台獻唱兼與台下觀眾互動，而舞台位置因為近$880元企位，可說是照顧周到，讓不同位置的fans均可以跟sica有近距離接觸。

sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝) sica的《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》演唱會在麥花臣舉行。(娛樂組攝)

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