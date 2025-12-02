Sienna Miller偕小15歲男友Oli Green亮相紅氈 驚喜宣布懷第二胎

Jude Law前女友英國43歲女星Sienna Miller，和28歲美國影星男友Oli Green，昨晚出席《Britain The Fashion Awards 2025》，於紅地氈上驚喜宣布懷上二胎。這對情侶在頒獎典禮上，舉手投足間充滿默契，眼神交流中傳遞著無限喜悅。

身穿一襲白色喱士透視裙的Sienna，優雅地展示著孕肚，為即將來臨的新生命增添光彩。而Oli則以一身簡約黑色西裝，臉上掛著輕鬆的微笑，默默地陪伴在女友身旁，兩人牽手走過紅地氈，幸福感油然而生。在接受《Harper's Bazaar》訪問時，Sienna大方談到她與Oli的感情：「我以為一切會很順利，但實際上發展得如此迅速，讓我感到驚喜。」她眼中閃爍著對未來的期待。