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娛樂
2024-07-28 23:15:00

Sinead O'Connor家人轟蠟像製作恐怖低廉 愛爾蘭博物館認錯 承諾認真重造

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Sinead O'Connor成名於九十年代，她的歌曲《Nothing Compares 2 U》唱響全球。

愛爾蘭一間博物館，為紀念去年逝世一周年的女歌手Sinead O'Connor，展出她的蠟像，卻引發強烈反對及不滿。據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，位於都柏林的國家蠟像館Plus，前一天為Sinead的蠟像揭幕，以紀念她的音樂成就，和對愛爾蘭流行文化的影響。

博物館此舉卻遭到Sinead的家屬和fans不滿，她弟弟John O'Connor告訴當地電台，稱其姐姐的蠟像「很噁心」，John說：「當我看時我姐姐的蠟像時，感到非常震驚。就像百貨公司櫥窗裡的模特兒公仔，又似上世紀五十年代廉價科幻電視劇，使用的機械人玩偶。」Sinead的一位fans，亦在網絡上發文稱，「這尊蠟像品質低得令人震驚。」

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Sinead O'Connor弟弟稱其姐姐的蠟像很噁心。

Sinead於去年726日去世，享年56歲，她是愛爾蘭最著名的歌手和社會運動家。她以清晰嗓音和優秀作曲技巧聞名，並且時常公開表達她對政治、靈性、歷史和哲學的觀點。1990年，她憑藉《Nothing Compares 2 U》一曲全球大獲成功，並因公開討論自己的毒，以及和精神疾病鬥爭而令其更具影響力。

而該博物館最終承認錯誤，並宣布重新製作Sinead的蠟像，博物館的一份聲明中表示：「根據公眾對Sinead O'Connor蠟像的反應，我們承認表現沒有達到最高標準，或Sinead忠實fans的期望。」他們又表示，「我們已經尋找經驗豐富的蠟像藝術家團隊，立即開始這個項目，並精心製作每一個細節，藉以適當地紀念Sinead。」該博物館館長Paddy Dunning，他是Sinead的老朋友，並向她的家人道歉。

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Sinead近10年深受精神疾病困擾。

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Sinead以清晰嗓音和政治態度，贏得歌迷愛戴。