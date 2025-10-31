Sinnie@Lolly Talk澄清冇欠公司錢仍有糧出 承認傳聞影響隊友心情

香胤宅(Lyman)、黃劍文、葉巧琳、吳倩怡 (Sinnie@Lolly Talk)和雷深如 (J.Arie)等今日現身西九，即場演繹精彩選段歌曲，為明年1 月舉行的音樂劇節揭開序幕。其中Sinnie成為焦點，她所屬的女團Lolly Talk早前傳因幕後金主「閂水喉」，半年沒出糧，並欠公司20萬，Sinnie就澄清，「其實我哋繼續有糧出，如果出到糧就已經唔係欠債所以應該就冇爭公司錢嘅，其實咁多個團員都有好多工作！」至於有傳解散，她笑指之前一直都有掛在咀邊，亦只是開玩笑的說，但是如果她們並沒有再說的時候：「到有一日我哋唔將呢樣嘢排喺口邊嘅時候，可能就係有啲現實嘅嘢會發生。」Sinnie坦言事件爆出後，其他7位成員心情都有受到影響，但無阻明晚的演出。

Sinnie演Lyman女兒 香胤宅和雷深如在音樂劇《愛登士家庭》演夫妻，Sinnie則演兩人的女兒。Lyman笑言自己都不年輕，不過未至於生出像Sinnie的27歲女兒，他表示：「我覺得英文劇本應該會易記啲，所以有啲擔心中文場次會比啲fans笑！雖然唔係我第一次做舞台劇，但係同呢兩位對手合作好興奮，希望可以透過綵排了解佢哋更多。」未婚的J.Arie就表示不介意演母親。Sinnie今次劇中又唱歌又跳舞，非常期待演出，「我其實冇話俾身邊嘅人知我會做音樂劇，因為我覺得佢哋會『睇小我』，希望到時台上嘅演出令到佢哋有surprise！」