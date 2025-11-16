Sinnie@Lolly Talk直認約滿在即獲張敬軒關心 多間公司招手未落實簽約

胡鴻鈞、黃劍文、香胤宅(Lyman)、雷深如 (J.Arie)、吳倩怡 (Sinnie@Lolly Talk)今日現身將軍澳，出席「香港音樂劇節2026」粉絲見面會，即席獻唱音樂劇歌曲，數百Fans包圍會場，場面熱鬧。Sinnie於活動後受訪，首度開腔回應在張敬軒引薦下加盟英皇的傳聞。

Lyman香胤宅、雷深如在音樂劇《愛登士家庭》中演夫妻，Sinnie 則為二人女兒。Lyman台上笑言未有「小Lyman」，唯有透過音樂劇發揮父愛，他接受訪問時被問到生育大計，他笑言自己會特別寵愛女兒，擔心生女會忘記老婆，並直言兩夫妻在生育計劃上未有共識。Lyman 透露將在兩星期後開始正式綵排，現階段各自做功課，Lyman 早在美國時已有舞台劇經驗，但他表示今次演出仍有一定難度。「因為要兼顧粵語版本，所以係難嘅，同埋我又無唱歌經驗，我見J.Arie佢哋綵排時，音樂一起就入到覺得好犀利。」

對於被傳獲張敬軒穿針引線，搭路過檔英皇，Sinnie首度回應傳聞，她坦承Lolly Talk與現有經理人即將約滿，「其實都係未確定，我哋8個人都有自己喜歡嘅嘢，希望可以達到8個人嘅共識，所以都係篩選當中。」至於張敬軒可有引薦加盟英皇，她坦言對方有關心問候，「我哋有表演，佢都有借地方俾我哋練習。」對於有指其中兩名成員不同意簽大公司，故仍未落實決定，Sinnie認為無論大小公司，最緊要8個成員有共識，她自言有選擇困難，「我覺得最緊要8佪人有共識，要啲時間去討論下大家嘅方向、想做啲咩，咩嘢offer係對我哋最好。其實都唔止一間公司招手，所以我哋都想諗清楚，我覺得唔係急就可以做到一個好好嘅決定。」Sinnie希望可找到一間公司能滿足8個人的心思，雖然有一定難度，但有信心可以等到。

胡鴻鈞預告唱潘迪華作品

黃劍文表示再演《為你鍾情》「既興奮、又緊張」，自言稍加排練就會進入狀態：「上次記者會見返大家，感覺已經返晒嚟，所以好期待快啲綵排！記得第一次係壓力大到喊，原來成Team人係大家比力量大家，呢部劇係講張國榮粉絲嘅故事，唱好多張國榮哥哥嘅歌曲，2026年係哥哥嘅70歲冥壽，令到呢個題材更有意思！」

胡鴻鈞則公布將加盟參演《白孃孃：一朶遲桂花》電影音樂會，佢就表示演繹潘迪華前輩作品有壓力：「希望可以為經典作品注入啲新元素，嚟緊要日日排練，好享受呢啲充實嘅感覺，電影音樂會係好特別嘅演出方法，因為有紀錄片欣賞、又有管弦樂團一齊演出、要唱經典嘅歌曲，係一個好好嘅學習機會。」

