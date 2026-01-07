SKE48前一姐松井珠理奈開結婚記者會 偕丈夫恩愛曬婚戒

松井珠理奈早在2014年已認識辻本達規，直至3年前開始撻著發展地下情。34歲的辻本達規上月尾在BOYS AND MEN演唱會骨折受傷，今日他撐枴杖出場，坐低前卻勾到台上電線，場面有點狼狽。兩人拍拖3年決定拉埋天窗，辻本達規今日在會上表示因兩人都愛浸溫泉，故趁去年11月26日的「風呂之日」，在紅葉風景下浪漫求婚，獲松井珠理奈一口答應。

珠理奈讚老公靠得住

松井珠理奈自爆開始拍拖時，大家便決定以結婚為前提交往，並稱：「我想着差不多是時候求婚，但當時太開心，已忘記他說了什麼。」珠理奈與辻本均認為開記者會，希望親自向外界交代婚事。談到相識經過，辻本透露早於12年前在街頭派傳單時，與當時仍屬SKE成員的珠理奈曾有一面之緣，之後珠理奈健康理由一度停工，熱愛野外活動的辻本擔心其情況，透過友人邀請松井珠理奈去露營散心，他表示當時沒有想過跟珠理奈發展，更自爆曾誤會她是個任性女生，辻本補充是受到珠理奈凡事都拼盡全力的性格吸引，而珠理奈則大讚辻本十分可靠。目前，兩人已同居展開新婚生活，松井珠理奈婚後亦會繼續演藝工作。