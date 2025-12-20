熱門搜尋:
娛樂
2025-12-20 12:15:52

SKY-HI日高光啓爆桃色醜聞 深夜私約17歲女高中生偶像上門

SKY-HI日高光啟爆桃色醜聞 被揭叫17歲女高中生偶像上門沖涼

SKY-HI日高光啟近日再爆桃色醜聞。

昔日青春跳唱組合AAA39歲成員SKY-HI(日高光啟)，暫停團體活動後以製作人身份發展，以老闆姿態開設事務所「BMSG」及力捧男團BE:FIRST及新人女團HANA等，昨日（19日）日高光啓被爆醜聞，指他多次深夜私約17歲學生妹偶像到寓所，涉嫌違反《青少年保護育成條例》！

日高光啟曾屬avex人氣跳唱組合AAA成員之一。

女方酒店打卡

日媒爆料指，當事人為目前以偶像身份發展的17歲女高中生A，女從2023年夏天開她已周圍向朋友分享自己跟日高光啟的交情，知情者向記者透露A當時曾興奮分享：「其實我有在跟日高先生見面。」雙方還會互傳訊息。之後A就常出入男方家中，時間經常會超過深夜12時，加上A亦曾在社交平台分享自己在高級酒店房的照片，日高光啟更被傳媒公開與A的對話記錄，對話中能看到日高常催促A到其家，時間都在深夜11時左右，20246月深夜的訊息，就吩咐說：「我要去洗澡了，妳24時到可以嗎？」還有次是凌晨1時許，A被安排從日高的寓所離開；此外，20241212日，日高光啟以SKY-HI身份舉辦生日演唱會，結束後他一樣傳訊息要A，還說：「我想先沖個身，不過妳來之後再沖涼或我趕緊先洗都可以。」內容頗為曖昧。

節目公開道歉

事件曝光後，日高光啟昨晚為TOKYO FM電台節目《JUMP UP MELODIES》直播開咪，他有就相關報道公開道歉。

其實，日高光啟非首次傳出桃色新聞，2019年他曾在自己IG限時動態流出約7秒床上短片，影片攝於燈光昏暗的房間內，半裸睡在床上的日高，睜開眼發現被偷拍，他即說：「喂！你在拍什麼？」之後起身搶回手機，鏡頭後則傳來女聲，短片公開不久便被刪除，一度惹來熱議。

39歲SKY-HI(日高光啟)近年開設事務所「BMSG」做老闆。 日高光啟於2019年曾流出約7秒床上短片。 日高光啟爆桃色醜聞，被揭深夜私約17歲女高中生偶像上門。

