SKY-HI日高光啓爆桃色醜聞 深夜私約17歲女高中生偶像上門

女方酒店打卡

日媒爆料指，當事人為目前以偶像身份發展的17歲女高中生A，女從2023年夏天開她已周圍向朋友分享自己跟日高光啟的交情，知情者向記者透露A當時曾興奮分享：「其實我有在跟日高先生見面。」雙方還會互傳訊息。之後A就常出入男方家中，時間經常會超過深夜12時，加上A亦曾在社交平台分享自己在高級酒店房的照片，日高光啟更被傳媒公開與A的對話記錄，對話中能看到日高常催促A到其家，時間都在深夜11時左右，2024年6月深夜的訊息，就吩咐說：「我要去洗澡了，妳24時到可以嗎？」還有次是凌晨1時許，A被安排從日高的寓所離開；此外，2024年12月12日，日高光啟以SKY-HI身份舉辦生日演唱會，結束後他一樣傳訊息要A，還說：「我想先沖個身，不過妳來之後再沖涼或我趕緊先洗都可以。」內容頗為曖昧。