Skylight天色｜王菀之聯手謝君豪演繹忘年戀 首演獲毛姐Edan撐場

由王菀之(Ivana)、謝君豪、梁仲恆合演的舞台劇《Skylight天色》，昨晚正式於演藝學院開演，全院滿座，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花籃生果為他們打氣支持，毛舜筠與Edan(呂爵安)亦有前來欣賞，獲毛姐大讚，與觀眾同以「Bravo！」來形容三人演出。
劇帝謝君豪跟Ivana於《Skylight天色》中演繹忘年戀，以一場感人而挑戰傳統觀念的對話，矛盾又瘋狂的情感交流，深入探討了忘年戀、社會階級、個人價值觀所令愛情產生的鴻溝，又帶出個人成長等的話題。兩人昨晚於舞台上不停爆發的火花，讓全院觀眾笑聲、掌聲不斷，來到感情最深之爭拗，兩人更是歇斯底里淚眼連連，令觀眾也跟着屏息緊張，梁仲恆所扮演反叛兒子，角色亦鮮明活現，完場謝幕時全場掌聲不斷，不少觀眾還向他們致最大的回禮，高呼「Bravo！」《Skylight天色》這個於國際上多次獲得大獎的話劇，本土舞台劇界一致認為這部劇是難度超高，台詞多，感情複雜交錯，對演員來說，不單難演，要取得觀眾之認同極之不容易，而昨晚三位演員，面對這劇界高難度挑戰，卻在觀眾心中，考出超高分，可以用技驚四座形容。
是次Ivana一人身兼四角，投資人、監製、女主角及劇本翻譯，演出過後，她坦言情緒好複雜：「經過呢幾個月來不斷排練，好多嘢要學習，要迫令自己瞬間成長，終於今日見觀眾，對我嚟講係一個好大嘅釋放，之前迫住好多壓力，終於可以一次過爆晒出嚟囉，最開心係聽到觀眾反應，佢哋不停嘅笑聲掌聲，亦令我呢個負責翻繹劇本嘅編劇好有滿足感，希望之後入場嘅觀眾都鍾意，我哋又一路good show啦。(毛姐讚你做得好喎)係呀，哈哈...佢客氣...但係超級偶像讚我，每一句說話都溶晒入我個心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢。」
謝君豪演出過後，明顯雙眼通紅，他笑言：「梗係啦，我真係激動到喊晒㗎喎！由8月斷斷續續排到今日，其實依家係另一個階段嘅開始，好多嘢因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚我返屋企除咗可以好好瞓之外，亦要時間畀自己沉澱一下，組織一下觀眾嘅反應，為之後演出作出調整。(Edan話專登嚟跟你學嘢喎)佢不嬲鍾意睇舞台劇，我以前有做其他我都會叫佢嚟睇。」問到謝君豪，今次是否一個高難度挑戰？他答：「都算係㗎！不單止對白係我從演以來最多，又因為角色係住係英國，連講嘢嘅方式，同我哋本土都好唔同，英國人講嘢好婉轉嘛，我都要用好多時間消化每一句說話。」問到謝君豪，對Ivana及梁仲恆的評價，他表示：「佢兩個真係好好！我真心覺得我哋三個係最好嘅！我哋係team work嘛，唔覺得最好，點一齊上台！哈哈。」於劇中，Ivana有一幕打扮係非常少布咁衝出來應謝君豪門，問到老公Eric是否知道她穿得得較少時？Ivana笑道：「唔講咁多啦，劇透呀！老公剩係話你唔好冷親。哈哈。」而謝君豪就傍邊笑言：「哎也！我就睇唔到啦，我喺門外面，我唔知佢幾少布添！哈哈。」這次舞台劇，一共演出14場，14場爆滿，不少觀眾買不到飛，問到Ivana會不會加場？她笑稱：「冇檔期啦…希望入場嘅觀眾都鍾意我哋呢個作品，之後係咪再重演，先做好呢14場再計劃啦。」