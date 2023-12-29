Skylight天色｜王菀之聯手謝君豪演繹忘年戀 首演獲毛姐Edan撐場

由王菀之(Ivana)、謝君豪、梁仲恆合演的舞台劇《Skylight天色》，昨晚正式於演藝學院開演，全院滿座，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花籃生果為他們打氣支持，毛舜筠與Edan(呂爵安)亦有前來欣賞，獲毛姐大讚，與觀眾同以「Bravo！」來形容三人演出。

劇帝謝君豪跟Ivana於《Skylight天色》中演繹忘年戀，以一場感人而挑戰傳統觀念的對話，矛盾又瘋狂的情感交流，深入探討了忘年戀、社會階級、個人價值觀所令愛情產生的鴻溝，又帶出個人成長等的話題。兩人昨晚於舞台上不停爆發的火花，讓全院觀眾笑聲、掌聲不斷，來到感情最深之爭拗，兩人更是歇斯底里淚眼連連，令觀眾也跟着屏息緊張，梁仲恆所扮演反叛兒子，角色亦鮮明活現，完場謝幕時全場掌聲不斷，不少觀眾還向他們致最大的回禮，高呼「Bravo！」《Skylight天色》這個於國際上多次獲得大獎的話劇，本土舞台劇界一致認為這部劇是難度超高，台詞多，感情複雜交錯，對演員來說，不單難演，要取得觀眾之認同極之不容易，而昨晚三位演員，面對這劇界高難度挑戰，卻在觀眾心中，考出超高分，可以用技驚四座形容。