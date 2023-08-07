SM娛樂全新7人男團RIIZE 開通社交媒體賬號吸FANS

RIIZE先在Instagram上開設了官方賬號，來分享每天熱門話題，與fans們接觸。此外，他們也在YouTube、Twitter、TikTok、Facebook和微博，亦開通了官方賬號。特別值得一提的是，RIIZE將在官方YouTube頻道，定期發布展示團隊氛圍和風格的視頻。而他們的新歌《Get A Guitar》會是他們的出道作，據聞MV已經拍攝完成。

RIIZE是SM娛樂近日推出的全新7人男子組合，他們為擴大與全球fans交流點，今日宣布開設各種社交媒體賬號。

RIIZE 代表「成長」與「實現」

RIIZE由7名成員組成，分別是將太郎(Shotaro)、銀皙(Eunseok)、成燦(Sungchan)、沅彬(Wonbin)、昇瀚(Seunghan)、紹熙(Sohee)和Anton(璨榮)組成。他們每位成員都擁有各自的特長和才華，共同建立起這個名為RIIZE的團體，一同開展他們的音樂之旅。而團名RIIZE的來原，就是將「成長」(Rise)和「實現」(Realize)這兩個詞結合，名字的寓意成員們一起成長，實現夢想的團隊，並通過音樂來表達各種情感和價值觀。

RIIZE的fans們可以透過各種社交媒體平台與他們互動，並關注他們未來的音樂作品和活動。這將是一段充滿激情和豐富多彩的音樂旅程，他們將與fans們攜手共同成長和實現夢想。