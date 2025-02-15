SM新女團Hearts2Hearts公開成員資料 自拍照與影片引發討論

韓國經理人公司SM娛樂，即將推出的新女團Hearts2Hearts，近日發布多條成員自拍影片，成為K-Pop fans的熱門話題。在Hearts2Hearts的YouTube頻道上，公布8名成員的帥氣視頻，令fans高度討論成員的背景。
Hearts2Hearts早前就通過官方社交媒網，發布首支單曲《The Chase》的預告照。8名成員以夜晚的學校為背景，營造出夢幻而神秘的氛圍，讓fans對她們的出道充滿期待。《The Chase》這張專輯標誌著她們音樂之旅的開端，包含主打歌《The Chase》和收錄曲《Butterflies》。
Hearts2Hearts的隊長Jiwoo(2006年出生)，以短髮和帥氣外表吸引fans目光，據悉她擁有出色的舞蹈能力；Yuha(2007年出生)則展現了在聲樂和舞蹈方面的多面性；Stella(2007年出生)在加拿大成長，擁有迷人的嗓音和多樣性的才藝；Carmen(2006年出生)是團中雖一外籍成員，印尼出生的將為團體吸納更多外國fans。
Junn(2008年出生)以沙啞的嗓音，和多樣的表演風格脫穎而出；而A-na (2008年出生)則以異國風情的外貌，展現出色的時尚概念消化能力；Ian(2009年出生)則以亮麗外貌和豐富的表現力，成為團隊的氣氛製造者；最後的Yeon (2010年出生)以柔和的嗓音為，團體增添不少色彩。
Hearts2Hearts成員的自拍影片，拉近成員與全球fans的距離。而她們將於2月24日發行首張單曲《The Chase》，並在首爾舉辦出道發布會，新歌下午5時則在各大音樂平台上發布。