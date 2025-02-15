SM新女團Hearts2Hearts公開成員資料 自拍照與影片引發討論

韓國經理人公司SM娛樂，即將推出的新女團Hearts2Hearts，近日發布多條成員自拍影片，成為K-Pop fans的熱門話題。在Hearts2Hearts的YouTube頻道上，公布8名成員的帥氣視頻，令fans高度討論成員的背景。

Hearts2Hearts早前就通過官方社交媒網，發布首支單曲《The Chase》的預告照。8名成員以夜晚的學校為背景，營造出夢幻而神秘的氛圍，讓fans對她們的出道充滿期待。《The Chase》這張專輯標誌著她們音樂之旅的開端，包含主打歌《The Chase》和收錄曲《Butterflies》。

Hearts2Hearts的隊長Jiwoo(2006年出生)，以短髮和帥氣外表吸引fans目光，據悉她擁有出色的舞蹈能力；Yuha(2007年出生)則展現了在聲樂和舞蹈方面的多面性；Stella(2007年出生)在加拿大成長，擁有迷人的嗓音和多樣性的才藝；Carmen(2006年出生)是團中雖一外籍成員，印尼出生的將為團體吸納更多外國fans。