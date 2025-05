SMORZ|香港女團韓國出道初登台 首支主打歌 I want you to 火速走紅

SMORZ的六位成員都備受關注

本地娛樂公司ECHO Entertainment旗下藝人SMORZ,於昨天(26日)初登舞台,在音樂節目《Simply Kpop》上跳唱《I want you to》,展現實力。SMORZ同時由ECHO Entertainment及韓國公司Number K Company管理,Number K Company會負責韓國的活動,一起協助女團發展演藝事業。SMORZ首張迷你專輯主打歌《I want you to》的MV,推岀不久便火速登上熱搜,吸引不少樂迷喜愛。