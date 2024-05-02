Snoopy詹仕偉回歸香港辦處男簽唱會 落機急不及待嘆茶記

《全民造星V》十強選手詹仕偉(Snoopy)人氣高企，繼年初生日粉絲見面會後，闊別數月，Snoopy趁五一假期從台灣回到香港，昨天舉行「Mikiki x Snoopy詹仕偉簽唱會」。作為Snoopy在港首個個人簽唱會，他跟現場一眾粉絲分享他興奮心情及大談未來動向，並與粉絲大玩互動遊戲！一向「寵粉」的Snoopy更施展渾身解數，以跳唱方式炒熱全場。緊接唱歌環節，Snoopy更隨即舉行在港之首個個人簽名會，與一眾粉絲簽名互動。

演繹帥氣版《三分甜》

活動開始時，Snoopy在現場一片歡呼聲中登場，並率先為大家帶來《Pump it UP》， 炒熱全場氣氛。演唱首支作品後，Snoopy便以親切的廣東話跟在場觀眾先打招呼，並表示十分高興再次來到香港，他指很感激再次見到一眾粉絲及好友到場支持，並十分感謝商場邀請他舉辦簽名會，讓他可與一眾香港的Fans近距離互動！當被問到是次香港之行必做之事，Snoopy笑言十分想念香港的美食，所以落機後便急不及待到茶餐廳享受美食！提到母親節即將來臨，Snoopy亦向一眾現場觀眾分享他於香港慶祝佳節的心水好地方！最後，提到來年計劃及動向，一向長駐台灣的Snoopy更表示希望可以有更多機會能夠與香港粉絲見面，並為大家帶來新作品。傾談過後，Snoopy便與粉絲們大玩遊戲近距離互動，粉絲們需在蒙上雙眼的情況下進行「神秘盒大挑戰」，並在Snoopy鼓勵下伸手進神秘盒內猜出答案。除此之外，Snoopy更與粉絲們接受「Pose王大挑戰」。適逢Snoopy為是次活動拍攝了一輯硬照，於是他提議考考粉絲們擺Pose的能力，與他一同大擺多個帥氣甫士，並即時選出「最帥氣大獎」及 「最可愛大獎」，勝出的粉絲更可獲得與Snoopy拍攝即影即有的親密合照一張！最後， Snoopy壓軸為大家帶來帥氣跳唱版本的《三分甜》，令現場洋溢著一陣溫馨甜蜜氣氛！完成唱歌環節後，Snoopy最後走到台下跟一眾粉絲大合照，並進行簽名會，大展親和力。