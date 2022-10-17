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娛樂
2022-10-17 14:12:34

So Ching到阿Mo生日應援展 盼實現濟州旅行願望：等你帶我到海邊走

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So Ching在IG Story上戴照片，深盼能實現兩人齊往濟洲島的願望。 去年阿Mo生日，與女友So Ching一起齊祝。

在MIRROR紅館演唱會嚴重意外中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，至今仍在醫院留醫，阿Mo於上周三(12日)28歲生日，一眾舞蹈員發起在銅鑼灣舉辦為期9日的生日應援，讓公眾人士寫下祝福字句，MIRROR成員陳卓賢、Anson Kong和Frankie(陳瑞輝)等亦有低調到場，為阿Mo打氣。今日(17日) So Ching在IG的限時動態上載照片，她手持一對代表阿Mo與自己的應援公仔，放在應援展的一張韓國濟州島相片側邊，照片下半部分是So Ching寫下的字句，「我相信你，你之後會帶我去海邊走走，行到攰就搵間cafe坐下、傾下計、食好西！我等緊你呀！」

So Ching為男友阿Mo寫下的祝福字句。 阿Mo一直希望能與So Ching一齊往韓國濟洲島。 在應援展上介紹，So Ching是感性女子，阿Mo則是理性代表。 阿Mo以最愛NBA球隊的名字，為愛貓取名「窩兒」。 原屬So Ching的愛貓Lim Lim，後來與阿Mo共同飼養。

阿Mo願望：與So Ching齊往濟州島

在阿Mo的生日應援展上，以相片紀錄他重要的成長時刻，包括與家人、愛上跳舞、成立舞蹈團、與女友So Ching和兩隻愛貓Lim Lim和窩兒的生活點滴，其中有張韓國濟州島的照片，旁邊解註指出，「Mo很壴歡於休假時到韓國旅遊，因為他很喜歡舒服、近郊的環境。Mo其中一個最想實現的願望，是和So Ching兩個人去一次濟州島。」相信So Ching拿著一對公仔合照，是鼓勵男友，深願兩人能實現一齊往濟州島旅行的願望。

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