So Ching到阿Mo生日應援展 盼實現濟州旅行願望：等你帶我到海邊走

在MIRROR紅館演唱會嚴重意外中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，至今仍在醫院留醫，阿Mo於上周三(12日)28歲生日，一眾舞蹈員發起在銅鑼灣舉辦為期9日的生日應援，讓公眾人士寫下祝福字句，MIRROR成員陳卓賢、Anson Kong和Frankie(陳瑞輝)等亦有低調到場，為阿Mo打氣。今日(17日) So Ching在IG的限時動態上載照片，她手持一對代表阿Mo與自己的應援公仔，放在應援展的一張韓國濟州島相片側邊，照片下半部分是So Ching寫下的字句，「我相信你，你之後會帶我去海邊走走，行到攰就搵間cafe坐下、傾下計、食好西！我等緊你呀！」