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娛樂
2023-11-26 15:27:08

So Ching取消追蹤COLLAR全員 被問跟「佢哋」有冇聯絡咁回應

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So Ching(中)的ig除了分享跟友人出門的照片，更有不少跳舞影片。

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)自宣布離隊之後，她與COLLAR都各有新生活，So Ching重回舞蹈室教跳舞及跟志同道合的朋友合辦一些舞蹈企劃，昨日她在IG限時動態開設「你問我答」環節，除了談及男友阿Mo李啟言的近況外，更被人問到「同佢哋仲有冇聯絡？」令人不禁想起是否跟COLLAR七位成員都沒有往來。

COLLAR七缺一成為不少人的遺憾。

仍有追蹤COLLAR經理人IG帳號

有網民問道︰「同佢哋仲有冇聯絡？仲係咪朋友？希望個問題唔好令你反感，我冇咁嘅目的，純粹好奇。」So Ching回應說︰「呢到嘅『佢哋』我會解讀為好多唔同人，我諗主要係同我價值觀唔相似嘅人but it’s okay，一年多呢段時間入面發生咗好多大大小小嘅事，仍然學習緊點樣放下一d執著，令自己唔好咁唔開心，一切順其自然吧~」雖然網民未有明言「佢哋」是誰，但不少聯想起昔日的隊友COLLAR，同時網民發現So Chingunfollow COLLAR所有成員的IG，但仍有follow前經理人戴穎的IG帳戶。至於COLLAR各成員都仍有追蹤So Ching的帳戶，而Winka的公開帳戶就只follow日本排舞師及COLLAR的官方帳號。

「佢哋」是指COLLAR嗎？只有發問的人才知道。

不排除再作幕前發展

另外，So Ching現在不時都會上載自己唱歌及跳舞的影片，有不少網民留言問她會否作獨立歌手發展，甚至出唱片等等，她表示對這些提問感到受寵若驚，自己也不知道未來會如何，一切順其自然，「依家好好鞭策自己、裝備自己等唔同機會來到自然有得選擇。」

阿Mo每天都好努力

有網民問到阿Mo的情況，她表示不方便代對方回答，但盼大家繼續為阿Mo集氣，及可以留意每周六的代禱信。不過，So Ching亦有提及阿Mo很掛念他們一同飼養的愛貓，他亦每天都好努力。

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