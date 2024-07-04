So Ching操刀寶礦力新廣告舞蹈 30位主角名單立即睇

So Ching與團隊連同30位主角特意製作晴天娃娃。

寶礦力水特推出全新廣告《ありがとう青春》，主題曲《Where Do We Go!》請來日本實力派唱作歌手Ayumu Imazu包辦曲詞唱，並由So Ching(蘇芷晴)親自編排的舞蹈。而今次廣告更棄用藝人，而是破天荒進行公開招募，由30位來自不同界別的年青人參與，平均年齡只得21歲，最細只有16歲！

是次廣告由So Chin與舞蹈團隊擔任舞蹈設計以及負責排舞訓練。得悉廣告故事概念後，So Ching腦海中已隨即憑藉品牌一貫形象與精神，構思到今次舞蹈的主體概念，由30位廣告主角以學生必備的筆記簿作為道具，縱使於幽暗課室中展現出劃一刻板的動作及納悶的表情，內心仍蘊藏着打破固有框架的青春靈魂，被寶礦力水特喚醒之時，開始以舞蹈向青春致謝。為加強廣告的故事性，So Ching於舞蹈中借用了舞台劇表演技巧，強調踏上追夢道路上彼此扶持與勉勵的重要。

在正式開拍前，來自不同界別的30位主角有一個月時間練習，為求於廣告中完美呈現理想效果，他們除了要應付學業及工作外，還要參與超過28小時的密集排練，了解廣告概念及內容，同時亦熟練複雜多變又追求一致性的舞步，最終於拍攝當日展現出超乎想像的效果。So Ching親自向30位廣告主角們傳授舞蹈與表演技巧之外，更傳承了堅持追夢的頑強鬥志。

So Ching（蘇芷晴）與舞蹈團隊編舞全程指導。

今次參與拍攝的30位年輕人，當中有素人學生、模特兒、專業舞蹈員、演員，全職工作者。於廣告中，飾演最先覺醒的女學生—陳詠瑜，本是一名熱愛跳舞和戲劇表演的大學生，多次參與校園式製作，本著「只此一次」的想法步入甄選房間，踏上更廣闊的舞台，把握機會為青春寫下難忘的一頁；在排練階段，詠瑜全程投入並付出百分百的汗水，當中不難捕捉到她對拍攝的熱誠、渾身散發著的自信光芒及其親切的笑容。