COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)離開娛樂圈之後,重投跳舞老師生涯,暫定每個星期四夥拍Carol一齊教跳舞。日前So Ching在社交平台上載課堂的花絮,片中見到So Ching與Carol跳舞時,面上露出笑容,隔著mon也感覺到她比以前從容自在了不少。

她留言說︰「識左咁耐第一次夾野!唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞,happy!Thanks so much for all who came to share your energy with us last night.我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺,Weeeeeeeeee~」昔日的隊友及經理人Wing也有讚好她的帖文。