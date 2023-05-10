So Ching退團重整自己狀態 與阿Mo為方方伴舞始相戀

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)今日(10日)在社交平台宣布退團，直言自去年7月28日，亦即MIRROR演唱會阿Mo被屏幕擊中那天，「留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。」她希望可以在退團之後，好好調整自己的狀態，並祈望未來日子裡，「於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。」

So Ching為阿Mo的付出，無不動容，正當人人以為他們相戀多時，其實二人只是拍拖一年多的時間。在MIRROR演唱會舉行前3個月，So Ching與Gao及Winka接受陳志雲網台節目《Stephen．傾 》訪問，當時So Ching被問到與阿Mo的感情生活時，她笑得甜絲絲，並大方分享二人相識及相戀經過。她指與阿Mo在同一studio教班，大家互相見識過對方的舞蹈之後，自覺好看，加上大家選的曲目也是大家的心頭好。So Ching更透露是阿Mo先報她教的課堂，之後她才報對方的堂。直至方方(方芷欣)參加《全民造星III》，ERROR隊長肥仔為方方編舞，於是邀請阿Mo及So Ching幫忙伴舞，二人再進一步認識，之後便墮入愛河，她表示很欣賞對方，說話「有嗰句講嗰句」，並謂「佢亦令到我唔會轉彎抹角，我都係咁，同佢一齊之後就學識講最真實答案。」