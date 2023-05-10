So Ching退團｜七位成員盼So Ching過得開心 COLLAR︰佢係一個勇敢女仔

COLLAR自此不會再見到So Ching現身。

COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)今日宣布退團，其餘七位成員與經理人阿Wing在記者會上表示會尊重及祝福她。七位成員被問到對So Ching離隊的看法，率先發言的Ivy So表示，當初知道So Ching歸隊時，大家都好開心，見到對方一直好努力適應新生活，認為對方是很勇敢的女孩子，希望她日後可以開開心心，而COLLAR一齊經歷過都不會變。

Marf︰不會加以評論 Candy表示得知消息之後，是感到不捨及不開心，但相信大家也想So Ching過得幸福及自在，所以很尊重對方的決定。Marf稱當知道So Ching有這個決定時，自己沒有多問，只是尊重及不會加以評論，會支持她。她指COLLAR所有成員都是很有夢想的人，所以未來希望會有好的作品為大家帶來能量。阿Gao稱So Ching過去一直都很勇敢站出來參與COLLAR的活動，但見到她也過得不容易，而對方決定退團也不容易，希望大家可以給予So Ching空間。

Day︰大家要祝福So Ching 芯駖表示非常尊重So Ching的決定，相信大家也希望對方可以身心健康，走最舒服的路，未來7個人會繼續走下去。Winka稱當知道對方的決定時，只希望她不要因為這個決定而感到愧疚，每個人都有權利找到一個開心的生活，她也希望對方可以幸福快樂。Day稱自成軍以來為大家帶來的回憶都不會消失，希望大家會祝福COLLAR及So Ching。