So Ching退團｜ MIRROR演唱會意外改變So Ching 一文睇清出道至退團經過

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)今日(10日)在社交平台宣布退團，直言自去年7月28日，亦即MIRROR演唱會阿Mo被屏幕擊中那天，「留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。」am730便為讀者一文整理出So Ching由2021年起參加《全民造星IV》、到2022年以COLLAR成員出道、直至MIRROR演唱會發生意外致其男友阿Mo重傷，至現在復工後宣布退團不足年半的時間表。
So Ching由《造星》、COLLAR出道至退團年半時間表
- 2021年7月至12月：So Ching參加《全民造星IV》獲第六名
- 2022年1月12日：So Ching以COLLAR成員出道
- 2022年7月28日：MIRROR演唱會發生意外墜屏，So Ching男友阿Mo重傷
- 2022年7月29日：So Ching開始5個月停工，照顧男友兼多次發文撐對方
- 2022年8月10日：So Ching轉發批ViuTV「低成本樣式速食」及剝削舞蹈員的文章
- 2022年10月10日：MIRROR演唱會意外後復工推出新歌「We All Are」，So Ching同日發文「世界變了樣」
- 2022年10月28日：有網民要求So Ching退團
- 2023年1月1日：So Ching後工與COLLAR成員出席《叱吒》，奪生力軍組合金獎
- 2023年1月12日：COLLAR推出新團歌「The Bright Side」，此為So Ching參與的最後一首團歌
- 2023年3月4日：COLLAR齊人出席音樂節Clockenflap
- 2023年3月12日：So Ching與Winka舉行音樂會，solo獨唱「小心地滑」時激情演出被指憑歌寄意
- 2023年5月2日：MakerVille宣布MIRROR演唱會補場
- 2023年5月7日：Chill Club頒獎禮，COLLAR 8缺1奪組合銅獎
- 2023年5月10日：So Ching宣布退出COLLAR
So Ching 於IG宣布退團全文：
自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。
在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。
過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。
我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。
感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。
最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。
很感恩一直有你們陪伴
謝謝大家。
So Ching退團｜ Winka：依家歸零重新出發
COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)宣布退團後，經理人阿Wing陪伴餘下成員出席記招。阿Wing先交代So Ching退團一事，並稱公司及團隊都會尊重So Ching的決定及祝福她，她與團隊都會繼續全力支持COLLAR。隊長阿Gao眼泛淚光說︰「我哋隊員So Ching做咗一個好艱難決定，就係離開COLLAR。」
由於COLLAR過去強調「8-1=0」，被問到她們如何看待這句說話，Winka表示這句說話說出的時候，是希望可以給予So Ching力量，並指是表明未來會等So Ching回來才出新歌。她稱現在So Ching決定退出，大家會接納，現在是歸於零，然後再重新出發，並承諾眾人都會繼續努力。