So Ching退團COLLAR唔會解散 阿Wing︰以7人組合繼續

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)今午宣布退出，COLLAR在經理人阿Wing陪伴下出席記招。阿Wing先交代So Ching退團一事，並稱公司及團隊都會尊重So Ching的決定及祝福她，她與團隊都會繼續全力支持COLLAR。之後她指COLLAR其他成員亦有說話想跟外界交代。7女以全白衣著出現，而Winka及Candy就穿上藍色外套，並由隊長阿Gao代為交待。

阿Gao眼泛淚光說︰「我哋隊員So Ching做咗一個好艱難決定，就係離開COLLAR。」她指大家也很不捨，見到So Ching過去一直很努力去平衡各方面，希望大家能給予對方空間，讓她可以過平靜及自在的日子，COLLAR會很尊重So Ching，並稱往後日子會以7個人行落去，多謝大家不離不棄及愛護，希望大家也可以祝福So Ching。