So Ching退團COLLAR唔會解散 阿Wing︰以7人組合繼續

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)今午宣布退出，COLLAR在經理人阿Wing陪伴下出席記招。阿Wing先交代So Ching退團一事，並稱公司及團隊都會尊重So Ching的決定及祝福她，她與團隊都會繼續全力支持COLLAR。之後她指COLLAR其他成員亦有說話想跟外界交代。7女以全白衣著出現，而Winka及Candy就穿上藍色外套，並由隊長阿Gao代為交待。
阿Gao眼泛淚光說︰「我哋隊員So Ching做咗一個好艱難決定，就係離開COLLAR。」她指大家也很不捨，見到So Ching過去一直很努力去平衡各方面，希望大家能給予對方空間，讓她可以過平靜及自在的日子，COLLAR會很尊重So Ching，並稱往後日子會以7個人行落去，多謝大家不離不棄及愛護，希望大家也可以祝福So Ching。
盼給予So Ching空間
阿Gao指So Ching在較早前決定退團，但未有透露確實時間，並稱一直與So Ching有溝通。對於So Ching的心情及感受，阿Gao指對方已在社交平台交待，並謂大家都很不開心，但見到她重新適應及要面對不同挑戰，所以很明白及了解她的情況，希望大家可以讓So Ching好好生活，不要胡亂揣測。她稱COLLAR未來會繼續走下去，包括舉行演唱會及推出不同作品。
Winka︰依家歸零重新出發
由於COLLAR過去強調「8-1=0」，被問到她們如何看待這句說話，Winka表示這句說話說出的時候，是希望可以給予So Ching力量，並指是表明未來會等So Ching回來才出新歌。她稱現在So Ching決定退出，大家是會接納，現在是歸於零，然後再重新出發，並承諾眾人都會繼續努力。
COLLAR不會解散
提到So Ching之前曾為COLLAR拍下的作品是否不會再播出，阿Wing表示之前已製作的作品會照常發布，不會因為So Ching退出而刪減，她說︰「So Ching都唔想我哋停止腳步，所以我哋都會繼續行。」至於So Ching的合約如何處理，她指相關細則會由公司與So Ching去協商，會盡量配合，但合約細節不便透露。她再次強調COLLAR不會解散，會以7人組合繼續發展。