娛樂
2025-12-08 10:32:48

So Ching集資12萬助災民 阿Mo每月一次跨出醫院散心

阿Mo日常由年邁雙親照顧，事件承載的是三個人的生命重量。

前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自前年退團後，重操故業教跳舞，同時亦專注照顧在MIRROR演唱會上嚴重受傷的男友李啟言（阿Mo）。早前，大埔宏福苑發生五級大火，So Ching亦集資向機構捐款12萬港元。
 

阿Mo 明年一月將展開新治療。

集資捐出6位數字

So Ching在IG限時動態分享捐款收據，並表示與粉絲集資捐出6位數字善款，她寫道：「Hello 咁多位師弟師妹（粉絲暱稱）：有鑑於近日大埔發生的事件，經商討後，將會以蘇芷晴及其粉絲會之名義，從早前餘下的應援集資資金中捐出 12萬至『東華三院-大埔宏福苑事故愛心捐款』，希望能夠幫助到受影響的災民。」

阿Mo每月一次跨出醫院散心。 So Ching與粉絲集資12萬助災民。

阿Mo最新情況

另外，So Ching亦分享阿Mo的最新情況，她在社交網轉發阿Mo爸爸李盛林牧師第171封代禱信，標題是「如何渡過這些歲月」，信中提到阿Mo的身體已近三年五個月無法活動，而日常仍由年邁雙親照顧，承載的是三個人的生命重量，而以他們的年歲，也在日復一日的照料中悄然老去。而儘管阿Mo 每天依舊穿梭病房及治療室之間，但仍無阻他的鬥心，隨着身體狀况漸有改善，阿Mo已能在旁人陪伴及協助下，每周兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園，這對平常人而言或許輕而易舉的動作，於他卻是點滴積累的勇氣與練習成果；而阿Mo 大約每月一次，會跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場，並指：「那不只是散心，更是與世界一次次溫柔而堅定的重逢。」而明年一月阿Mo將展開新治療。

