So Ching集資12萬助災民 阿Mo每月一次跨出醫院散心

阿Mo最新情況

另外，So Ching亦分享阿Mo的最新情況，她在社交網轉發阿Mo爸爸李盛林牧師第171封代禱信，標題是「如何渡過這些歲月」，信中提到阿Mo的身體已近三年五個月無法活動，而日常仍由年邁雙親照顧，承載的是三個人的生命重量，而以他們的年歲，也在日復一日的照料中悄然老去。而儘管阿Mo 每天依舊穿梭病房及治療室之間，但仍無阻他的鬥心，隨着身體狀况漸有改善，阿Mo已能在旁人陪伴及協助下，每周兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園，這對平常人而言或許輕而易舉的動作，於他卻是點滴積累的勇氣與練習成果；而阿Mo 大約每月一次，會跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場，並指：「那不只是散心，更是與世界一次次溫柔而堅定的重逢。」而明年一月阿Mo將展開新治療。