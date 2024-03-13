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娛樂
2024-03-13 15:36:36

So Ching首度開腔拒看留言觸動情緒 直認阿Mo事件改變人生態度

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So Ching在節目中炮製意粉，但屬暗黑料理。

COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)去年5月宣布退團後，回歸跳舞學校開班，間中也會更新YouTube頻道，其餘時間便是陪伴至今仍未康復的男友李啟言(Mo)。一直以來，So Ching從未談及過個人感受，最近她應YouTube頻道「膠保廢邀請，跟兩位主持一齊整意粉，去到尾聲更談及自己的心情及轉變。

So Ching在節目中大晒笨拙廚藝，更自爆自己從未切過蘋果，整個製作過程都充滿笑料，她亦笑得非常開心。其後主持近距離拍攝So Ching的食相，儘管醜態盡現，但So Ching依然笑得開心。

其後主持問及她的近況，她說︰「呢排都有keep住教跳舞班，又準備緊一個叫《World of Dance》跳舞比賽，其中一個國際性少少嘅比賽，但佢每一區都會進行，咁我哋今年就玩吓」由於勝出者可以到美國發展，主持隨即表示未必可以再見到So Ching，她聞言回應說︰「點會呀？咁我會返嚟呀嘛(佢去硬呀！)唔係呀！死啦！唔係呀！好大誤會呀！」

被問到未來目標，So Ching表示不能計劃太遠，但已計劃了今年的目標，「我成日覺得好多嘢好容易會變，想keep住喺YouTube或者個人層面上，有啲嘢去突破，跳舞同YouTube呢兩面，鍾意睇就睇，唔鍾意睇就唔好睇」問到她如何面對阿Mo的意外，她說︰「好老套，真係時間沖淡一切，以前我唔會信，但係我覺得基於呢件事，呢句說話真係套用到。」

提到網上的留言，So Ching直言從未看過，「好老實講，從來冇睇，除非彈到埋嚟，我冇開任何通知，冇乜必要都唔會睇，因為無論留言好與壞都一定牽動到我情緒，但我想自己穩定啲，同埋呢班人我都唔識佢嘅。（你依家可以管理到情緒？）某啲情緒一定會有嘅，但大部分都影響唔到我嘅原因，係我焦點唔同咗，搵到自己條路行，我知道自己追求個目標就夠啦！」

她表示自己最大轉變是學會慢下來，自言是個心急的人，不會太用腦，但去年年中起，找回自己的生活節奏，知道怎樣的生活才是適合。她坦言過去的事情令她急速成長，「因為我覺得自己嘅年紀，唔可以再浪費時間，如果真係鍾意嗰樣嘢，真係要花多啲時間去嗰件事進步，以前睇嘢好短視，依家會再睇長遠啲。」

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