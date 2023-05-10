So Ching首度開腔 親自宣布退出COLLAR

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）今日傳出退團消息，公司MakerVille於同日下午3時舉行記者會，而So Ching本人則在2時半出PO，親自宣布退出COLLAR。

So Ching男友李啟言（阿Mo）因去年7月在MIRROR紅館演唱會上遇上嚴重事故，導致身受重傷，至今仍留院接受治療，So Ching今午以長文表示自從去年7月28日至今，令她留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在她心裏，留下不能磨滅的痕跡。她表示在過去10個月的時間裏，在不同階段也萌生不同想法與情緒，經過多番考慮及與公司相討後，最後決定退出 COLLAR。同時，MakerVille亦出發聲明，表示公司尊重So Ching退團意願，並會作出適當配合，祝福對方找到自己的方向，亦會繼續支持COLLAR在舞台上發光，望與粉絲一起再出發。

蘇芷晴 IG 長文如下：

自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。



在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。



我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。



感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。



最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。



很感恩一直有你們陪伴

謝謝大家。