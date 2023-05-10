COLLAR自MIRROR演唱會意外發生之後，成隊友沉藉了一段時間，期間成員向自出活動時，為免講多錯多，所以每次完騷之後都拒做訪問。直到年初叱咤演唱會，So Ching再度亮相。當時八位成員預告2023年會有不同工作推出，So Ching亦多謝fans一直的支持，並稱阿Mo也想她再度活躍起來，因此與他達成共識，更指她亮相幕前亦有助男友的康復心情，呼籲大家繼續為他祈禱。
So Ching稱阿Mo現時會使用Siri跟她溝通，加上阿Mo的情況亦較穩定，所以雙方都達成共識，自己會復工，並謂「我都唔想辜負隊友同fans」當被追問是否有想過退團，當時So Ching表示沒有，Marf表示全隊人私下有互相聯絡和支持。
年初醫院批准So Ching每日探阿Mo
同月，So Ching出席COLLAR一周年活動時，被問到如何分配時間，她表示自己仍在適應中，因為要同時照顧阿Mo及工作，還有自己的休息時間，「始終各方面都要調教，希望各方面都做得好。」
阿Mo父親李盛林牧師曾指So Ching是一個單純的女孩，自阿Mo出事後，更是無條件付出，連醫護也說她已經是一個照顧重創病人的專家。對外間指So Ching不停埋怨，李牧師說︰「我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。」今年初，李牧師稱So Ching獲醫院批准每天到醫院陪阿Mo，她是阿Mo的精神支柱，並指So Ching獲准每天到醫院之後，對阿Mo的情況有很大的幫助。