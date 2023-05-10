COLLAR自MIRROR演唱會意外發生之後，成隊友沉藉了一段時間，期間成員向自出活動時，為免講多錯多，所以每次完騷之後都拒做訪問。直到年初叱咤演唱會，So Ching再度亮相。當時八位成員預告2023年會有不同工作推出，So Ching亦多謝fans一直的支持，並稱阿Mo也想她再度活躍起來，因此與他達成共識，更指她亮相幕前亦有助男友的康復心情，呼籲大家繼續為他祈禱。

So Ching稱阿Mo現時會使用Siri跟她溝通，加上阿Mo的情況亦較穩定，所以雙方都達成共識，自己會復工，並謂「我都唔想辜負隊友同fans」當被追問是否有想過退團，當時So Ching表示沒有，Marf表示全隊人私下有互相聯絡和支持。