Soler相隔廿年再出廣告歌 預告9月開演唱會

近日久未露面的混血搖滾組合 Soler 再度出山，為電子支付平台 AlipayHK 打造全新廣告主題曲。Soler 時隔 20 年再度打造洗腦廣告歌，從作曲編曲到演唱一手包辦，更重現經典「咀香園式」洗腦旋律，決心用音樂演繹跨境支付的極致便利。 Soler在新歌中以詼諧粵語歌詞串聯跨境生活場景，再搭配魔性循環副歌旋律。他們從「食好西」呼應大三巴景點，到「晚晚睇show好滋油」描繪悠閒消費體驗，「豬扒包一致吹奏」其實想帶出用戶對支付平台一致好評。

對於事隔20年再有機會拍攝廣告，哥哥Julio 笑言：「希望可以好似買手信買手信一樣咁入屋，令大家忍唔住跟住唱！同時都希望可以多多推廣香港朋友北上或者到澳門消費，各位喺街頭撞到我可以say個hi！」而說到多年未有兄弟合作，Julio表示和細佬Dino意想不到地默契未減，拍攝過程非常順利愉快。亦透露Soler將於今年9月底舉辦個人演唱會，相信會是一個充滿童年回憶的音樂饗宴。

Soler由來自澳門的混血雙胞胎Julio及Dino組成，他們出道僅一年便上紅館開騷，紅極一時。2006年因為與經理人就合約問題而鬧，最後被判賠錢破產收場，人氣更一落千丈。及後大孖Julio選擇北上發展，細孖Dino則舉家移居加拿大展開新生活。