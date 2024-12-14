Sony Music全新企劃 葉巧琳《沉船啟示錄》 陳柏宇《愛要親自遞給你》打響頭炮

Sony Music全新情歌企劃《Always Need Love Songs》(A.N.L.S.)，從12月起，橫跨屬於戀愛的冬日及聖誕，到情人節的悸動，再到白色情人節的守候，由一眾Sony Music＋歌手以歌聲譜寫屬於你我的每個愛情章節，為你的愛情故事配上專屬背景音樂。

Mischa聯乘JB與Phil歌聲

所有愛情故事都由暗戀開始，《A.N.L.S.》亦由葉巧琳（Mischa）的《沉船啟示錄》為起點。《沉船啟示錄》由NIX0N、Michael Wong作曲、Luna Is A Bep及JB填詞，以Groovy的旋律與編曲繪畫暗戀者面對暗戀對象時，內心的小鹿亂撞！由一句「冇得救 冇得救」作為起點，率先進入「沉船狀態」，再藉Mischa 動人聲線唱出各種「沉船」特徵，未知各位樂迷又有何被唱中心聲？除Mischa 外，林奕匡（Phil）與JB亦加入演唱，其中JB親自演繹自己所寫的說唱歌詞更直白地由男生角度呼應Mischa歌聲。