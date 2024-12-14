Sony Music全新企劃 葉巧琳《沉船啟示錄》 陳柏宇《愛要親自遞給你》打響頭炮

Sony Music全新情歌企劃《Always Need Love Songs》(A.N.L.S.)，從12月起，橫跨屬於戀愛的冬日及聖誕，到情人節的悸動，再到白色情人節的守候，由一眾Sony Music＋歌手以歌聲譜寫屬於你我的每個愛情章節，為你的愛情故事配上專屬背景音樂。
Mischa聯乘JB與Phil歌聲
所有愛情故事都由暗戀開始，《A.N.L.S.》亦由葉巧琳（Mischa）的《沉船啟示錄》為起點。《沉船啟示錄》由NIX0N、Michael Wong作曲、Luna Is A Bep及JB填詞，以Groovy的旋律與編曲繪畫暗戀者面對暗戀對象時，內心的小鹿亂撞！由一句「冇得救 冇得救」作為起點，率先進入「沉船狀態」，再藉Mischa 動人聲線唱出各種「沉船」特徵，未知各位樂迷又有何被唱中心聲？除Mischa 外，林奕匡（Phil）與JB亦加入演唱，其中JB親自演繹自己所寫的說唱歌詞更直白地由男生角度呼應Mischa歌聲。
《沉船啟示錄》MV中，Mischa飾演電影紀念品店職員，透過演繹出工作時的心不在焉，從而表達出「沉船」人士對暗戀對象朝思暮想，這些情節更是Mischa在沒有對手情況下，以獨腳戲形式演繹，大考Mischa演技。負責說唱部分的JB亦與Mischa的幻想中化身成不同電影海報中的男女主角，帶出暗戀者對愛情的無限遐想。另外Phil亦有份參演，MV中他更扮演一位「麻煩客」，惹得Mishca不禁大罵：「有冇搞錯！」除JB與Phil外，陳柏宇（Jason）亦化身外賣員客串於MV之中，未知細心的樂迷又能否發現？
陳柏宇演繹周耀輝歌詞
《A.N.L.S.》第二首作品是陳柏宇演唱《愛要親自遞給你》於聖誕前夕推出。歌曲由周耀輝填詞，Y. Siu、James W. 作曲，延續《沉船啟示錄》中的愛戀悸動，以甜蜜旋律搭配耀輝歌詞中撰寫的那份無法再收藏於內心的愛意，帶領樂迷於聖誕這屬於共聚的節日來臨前，率先走入浪漫氛圍之中。
延續外賣員角色，Jason 於《愛要親自遞給你》MV中扮演外賣員，踩著單車於深水埗鬧市中遊走，過程中 Jason 更愜意地雙手張開，帶領樂迷以放鬆、假日心態觀察這繁忙城市。這位外賣員除為顧客送上食物以外，更如《愛要親自遞給你》歌曲主題一般，親手將心意寫於印有《A.N.L.S.》的咭上，派送予每位顧客。MV 最後Jason親切地遞上心意咭，會否成為另一伏筆？那位接收者又會是誰？在此便先賣個關子。暗戀與告白的甜蜜階段之後，《A.N.L.S.》企劃繼續譜寫愛情其他階段，繼 Mischa 與 Jason 後，又會有哪些歌手替你我唱出愛情之中的甜酸苦辣？一眾樂迷便要期待企劃其他作品推出，當中總有作品能夠唱出代表你的愛情章節與內心獨白。