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娛樂
2023-04-12 10:30:49

SPACE MUSIC FESTIVAL｜韓國天后泫雅4.30來港開騷 伙拍Lolly Talk kayan9896舉行全女班音樂祭

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韓國天后泫雅將於本月30日來港參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》

韓國天后泫雅將於本月30日來港參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》。

韓國天后泫雅將於本月30日來港參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》，伙拍香港女團LOLLY TALK 、女歌手kayan9896、張蔓姿 、張蔓莎、KALAI家麗及澳門的著名 DJ 組合 NAMXSIS ，與西九竹翠公園舉行全女班音樂祭，門票於下周一(17)優先訂講，翌日(18)公開發售。

韓國天后泫雅將於本月30日來港參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》，舉行全女班音樂祭。 Lolly Talk將與泫雅同台演出，大感興奮。 張蔓莎與家姐張蔓姿亦會亮相全女班音樂祭。 張蔓姿與妹妹張蔓莎亦會亮相全女班音樂祭。 kayan9896亦會亮相全女班音樂祭。

香港跳唱女團唔失禮

黃敏蕎()@Lolly Talk笑言音樂節屬考牌之作，與韓國天后泫雅同台感興奮：「因為韓國藝人嘅表演水準一向都好高水準，作為新人可以同佢同台梗係興奮喇！完全想像到我哋成隊變晒小fans，唔知到時有冇機會影吓相、傾吓計呢？」另一成員Elka 鄭芷淇就話會傾盡全力表演，希望將香港女團嘅表演帶到韓國：「人地作為韓國天后嚟到表演，當地嘅傳媒都應該會報導，我哋更加出盡100分嘅力，話比人哋知香港女團都跳得唱得唔失禮！」

而張蔓莎將伙拍家姐張蔓姿亮相音樂節，直言全女班組合感新鮮，揚言「好期待！好耐無同Gigi 一齊演出，今次希望帶比大家一啲驚喜。雖然係全女班演出，大家各有各特色，相信大家同我都一樣咁期待呢個show ！」

kayan9896亦表示有幸參與感興奮，盼把握機會吸收演出經驗：「香港嘅戶外騷唔係太多，今次要享受舞台之餘，仲要學吓點帶動氣氛，我哋雖然全女班，但個騷唔會好『柔弱』，一定會令全場High爆嘅。」

韓國天后泫雅來港出席《SPACE MUSIC FESTIVAL》，門票下周發售。
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