Space Music Festival｜高爾宣OSN將於9月突襲水上樂園 《造星V》希晉孖Tsoul首登戶外音樂節舞台

高爾宣OSN與TIAB繼早前參與在西九舉行「Space Music Festival」後，將於9月23日為移師到香港海洋公園水上樂園的《Space Music Festival : The Cosmic Splash》演出，屆時還有《全民造星V》10強代表希晉和T-soul，

由於上次門票被炒賣，高爾宣OSN 笑言自己落手幫粉絲買飛：「上次西九音樂節有粉絲哭訴門票被炒賣，被逼要買『黃牛票』，這次我也特意問大會能否先給粉絲訂票，如果還不夠，我就跟助手在公開發售時一齊搶票！」今次觀眾除了聽歌外，更可場內「玩水」，TIAB 揚言可能會與高爾宣OSN「突襲」水上設施一齊狂歡：「我已經準備好戰衣同玩水嘅泳褲啦！到時天氣應該仲好熱，所以我都好想落水玩下，如果大家見到我哋玩水上滑梯唔好太驚訝！」

希晉預備會濕身 Tsoul要炸爆個場

至於《全民造星V》的十強希晉和Tsoul，亦會首次出席大型戶外音樂節，希晉笑言，渴望能盡快與歌迷見面且度過難忘晚上：「大家到時都應該玩得幾癲，都唔知會唔會唱唱吓歌比人射濕晒，不過都冇所謂啦，最緊要大家玩得開心！」他坦言，要保持大家興奮心情，選曲上甚有難度，加上已正式入行並非參賽者，心情會更緊張。

另一造星V成員TSoul十分感激fans一直支持，對首次參與水上音樂節表示緊張：「有擔心過其他入場嘅樂迷識唔識我、鍾唔鍾意我，但我好感恩有Soulmate一路以嚟對我嘅『愛』，由比賽撐我到依家。」TSoul揚言會好好練習，並請大家期待演出：「呢個將會係我好重要嘅演出，希望可以留到個好『炸』嘅印象比大家！」