Speed甲亢哥香港行訂閱破38M 被剝褲大出洋相 真兇：做咗IShowSpeed一日演員

年僅20歲的美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed殺到香港，昨日出巡搞到萬人空巷，加上是清明節假期，Speed出現之處均相當混亂，而且亦有不少狂迷加持，令場面一發不可收拾，見慣大場面的Speed都慘被嚇親。

昨日，IShowSpeed在YouTube直播期間，被幾位半裸狂男揈衫圍攻，既扮狗吠又忽然高歌，出名夠癲的Speed都一度避開，當再被埋身時竟被人當眾除褲，Speed慘叫一聲「No!」即逃離現場。Speed之後終於如願食到蛇羹，顯得一臉滿足，不過店外卻被數之不盡的fans包圍，他收到支持者送來半個西瓜，上面寫住「38M SPEED」，慶祝其YouTube突破3800萬粉絲，Speed終於再現笑容，並拿起跟大家合照留念。