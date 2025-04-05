Speed甲亢哥香港行訂閱破38M 被剝褲大出洋相 真兇：做咗IShowSpeed一日演員

年僅20歲的美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed殺到香港，昨日出巡搞到萬人空巷，加上是清明節假期，Speed出現之處均相當混亂，而且亦有不少狂迷加持，令場面一發不可收拾，見慣大場面的Speed都慘被嚇親。
昨日，IShowSpeed在YouTube直播期間，被幾位半裸狂男揈衫圍攻，既扮狗吠又忽然高歌，出名夠癲的Speed都一度避開，當再被埋身時竟被人當眾除褲，Speed慘叫一聲「No!」即逃離現場。Speed之後終於如願食到蛇羹，顯得一臉滿足，不過店外卻被數之不盡的fans包圍，他收到支持者送來半個西瓜，上面寫住「38M SPEED」，慶祝其YouTube突破3800萬粉絲，Speed終於再現笑容，並拿起跟大家合照留念。
一口氣開live多小時，Speed於入夜結束直播時已一臉疲態，今次香港行成功引起網民洗版討論，有人認為Speed似乎對香港十分失望，在過去兩星期先後遊遍上海、北京、河南、四川、重慶等地，香港行令Speed見識到打大佬滋味。不過，人稱「白卡許光漢」的「臨記」，昨日搞到Speed在鏡頭前露底大出洋相後，晚上於Threads貼出照片及留言，並寫：「做咗IShowSpeed一日演員，今日真係good show，2025最開心嘅一日。」更表示獲保鑣送了Ronaldo公仔作紀念。