熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-19 19:00:00

Spice Girls重組製作動畫電影《The Spice Girls》 碧咸嫂提議拉斯維加斯開騷

分享：
2026年將是Spice Girls出道30周年紀念。

2026年將是Spice Girls出道30周年紀念。(圖片：Spice Girls Facebook)

Kpop獵魔女團》在全球大受歡迎，英國經典女子組合Spice Girls，有意推出相關動畫電影。據英國媒體《鏡報》(MIRROR)報道，Spice Girls隊中5名成員，包括Geri HalliwellMelanie Brown MBEMelanie ChisholmEmma BuntonVictoria Beckham等，將全力參與這部名為《The Spice Girls》的動畫作品，並負責為動畫中的角色配音。

 

據美國電影評論網站IMDb描述，《The Spice Girls》這部動畫講述辣妹是pop idol，但會化身超級英雄，成員們各自聲演她們暱稱的角色，包括PoshGingerScarySportyBaby Spice。目前動畫的具體內容、格式和上映日期尚未公佈。

adblk5

 

Spice Girls即將復合，為動畫電影《The Spice Girls》配音。 Spice Girls於2019年短暫重組舉行巡演，當時碧咸嫂缺席。 碧咸嫂近日提議Spice Girls可於特別的地方舉行復合演唱會，如拉斯維加斯的球體館(Sphere)。 2026年將是Spice Girls出道30周年紀念。 Spice Girls即將復合，為動畫電影《The Spice Girls》配音。

碧咸嫂巡演免問 只想在球體館開唱

Spice Girls這次重聚，標誌著她們自2012年倫敦奧運會閉幕式演出以來，首次以完整陣容重聚。Victoria2019年缺席了其他4位成員在英國和愛爾蘭巡演，但她這次已同意參加動畫製作。而Victoria最近就提過，希望Spice Girls在威尼斯人酒店球體館(Sphere)舉辦演唱會的想法，她說：「如果在球形劇院Sphere演出真的很cool，世界巡迴演唱會是不可能，但像這樣特別的演出場地，其實很吸引人。」

此外，2026年將是Spice Girls首支單曲《Wannabe》發行30周年，她們自1996年出道以來，全球專輯銷售已超過1億張。雖然在1998Geri離開後團隊一度暫停活動，但她們於2007年和2012年曾經重組回到舞台，帶給fans無數驚喜。

Spice Girls於2019年短暫重組舉行巡演，當時碧咸嫂缺席。 碧咸嫂近日提議Spice Girls可於特別的地方舉行復合演唱會，如拉斯維加斯的球體館(Sphere)。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News

Spice Girls The Spice Girls
dadblk6 madblk6
相關新聞