Spice Girls重組製作動畫電影《The Spice Girls》 碧咸嫂提議拉斯維加斯開騷

據美國電影評論網站IMDb描述，《The Spice Girls》這部動畫講述辣妹是pop idol，但會化身超級英雄，成員們各自聲演她們暱稱的角色，包括Posh、Ginger、Scary、Sporty和Baby Spice。目前動畫的具體內容、格式和上映日期尚未公佈。

碧咸嫂巡演免問 只想在球體館開唱

Spice Girls這次重聚，標誌著她們自2012年倫敦奧運會閉幕式演出以來，首次以完整陣容重聚。Victoria在2019年缺席了其他4位成員在英國和愛爾蘭巡演，但她這次已同意參加動畫製作。而Victoria最近就提過，希望Spice Girls在威尼斯人酒店球體館(Sphere)舉辦演唱會的想法，她說：「如果在球形劇院Sphere演出真的很cool，世界巡迴演唱會是不可能，但像這樣特別的演出場地，其實很吸引人。」

此外，2026年將是Spice Girls首支單曲《Wannabe》發行30周年，她們自1996年出道以來，全球專輯銷售已超過1億張。雖然在1998年Geri離開後團隊一度暫停活動，但她們於2007年和2012年曾經重組回到舞台，帶給fans無數驚喜。