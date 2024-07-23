Spiral出道唔夠一年成員陸續離巢 因經理人問題由四變二

去年10月27日出道的4人女子組合Spiral，近日爆出有成員先後離巢。翻看資料顯示，Spiral最初由Suzie及Wendy組成，她們均來自「第一屆 NFT流行歌曲創作大賽」，其後由公司打造她們成為真人結合虛擬偶像的女團。其後Suzie離開，加入MeMe、SzeChing及Marvia，再延續Spiral的名字出道。

近日有網民稱香港有女團解散，並指該女團的名字是「S」字頭，不少網民首先想起Super Girls，唯這個團隊於早年已解散，其後有網民估是Spiral，但不少人留言表示「而我卻不知道Spiral是誰」。Spiral四位成員均擅長跳舞，其公司亦銳意打造她們是勁舞女團，並推出同名歌曲《Spiral》，但反應一般。今年2月，Spiral再推出第二首作品《Not Bad》，歌曲僅成功打入港台的音樂排行榜第15名。

翻看Spiral的IG，她們自4月底開始以三人組合出現，SzeChing悄悄離開，但官方似乎低調處理，未有交代Sze Ching離團消息。及至另一成員Marvia離開，Spiral終於在IG出PO交代Spiral的情況，帖文稱Marvia及Sze Ching有其他發展而暫別團隊，而Wendy和MeMe將於不久之後正式帶領小師妹踏上Spiral小舞台，各方現正火速準備新歌製作中，又強調Spiral即將以全新配搭、專業打造的嶄新形象跟觀眾見面。

已離團的成員Sze Ching就表示自己是一個重情重義的人，不會隨便離開，亦不會因為更好的機會而離開一直陪伴自己的人，之後她以一句「可惜…世事難料」去暗示自己是迫於無奈作出決定。她又謂︰「努力可以證明一切，用音樂用實力說話，我相信觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，第三者一定睇得最清楚，實力就是最明顯的，不能騙人。」

Marvia則於社交平台發文道，暗示公司問題令Spiral「解散」。她說︰「致所有朋友、粉絲們： 公司內部早已人手有所調動，令成員們退出。 Btw，我好掛住我以前嘅經理人 唉」