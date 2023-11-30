Spotify成績表｜Taylor Swift 姜濤登最受歡迎歌手

每逢年底又是各音樂平台總結成績的時間，音樂串流平台Spotify公布年度最受歡迎歌手、歌曲等。Spotify報道今年全球超過5.74億人收聽歌手專輯，在全球榜單上，天后Taylor Swift擊敗Drake、Morgan Wallen、The Weeknd、Bad Bunnny成為播放量最高歌手，Taylor亦順利登上美國最高播放量歌手。但全球最高播放量歌曲就輸給Miley Cyrus《Flowers》、最高播放量專輯亦輸給Morgan Wallen《One Thing At A Time》。
姜濤霸佔頭5名
香港音樂方面，姜濤除了蟬聯香港最受歡迎歌手外，其5首歌曲《風雨不改》、《Dummy》、《追》、《Dear My Friend》及《濤》，霸佔香港最受歡迎歌曲頭5位。香港最受歡迎歌手第2至5位，順序有Anson Lo(盧瀚霆)、陳卓賢(Ian)、張天賦(MC)和周杰倫。最受歡迎專輯方面，MC《This is MC》排名第1，女團BLACKPINK《BORN PINK》排名第2。第3是Taylor Swift《Midnights》，LE SSERAFIM《UNFORGIVEN》和日本組合YOASOBI《THE BOOK》排名第4、5位。