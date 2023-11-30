Spotify成績表｜Taylor Swift 姜濤登最受歡迎歌手

Spotify全球主管Sulinna Ong表示：「這是Taylor的世界，我們生活在其中。」

每逢年底又是各音樂平台總結成績的時間，音樂串流平台Spotify公布年度最受歡迎歌手、歌曲等。Spotify報道今年全球超過5.74億人收聽歌手專輯，在全球榜單上，天后Taylor Swift擊敗Drake、Morgan Wallen、The Weeknd、Bad Bunnny成為播放量最高歌手，Taylor亦順利登上美國最高播放量歌手。但全球最高播放量歌曲就輸給Miley Cyrus《Flowers》、最高播放量專輯亦輸給Morgan Wallen《One Thing At A Time》。