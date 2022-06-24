SPY×FAMILY︱日本網民票選真人版主角 香港搵阿正演大隻版安妮亞

《SPY×FAMILY》近期大受歡迎，動畫版首季共有12集，明天將於日本播出第一季的最後一集。《SPY×FAMILY》自於Netflix上架後，掀起的一陣熱潮蔓延至世界各地，日本網民最近為真人版主角引起討論，雖然未有開拍真人版消息，但有網民已展開投票，由100人票選真人版的三位主角。

民選玉木宏演洛伊德

男主角「黃昏」洛伊德，由《交響情人夢》中扮演千秋王子的42歲型男玉木宏得票最高，由於玉木宏身高達1.8米，加上穿西裝時有型有款，令他獲讚適合扮演這位頂尖間諜，而41歲藤岡靛及28歲吉澤亮，亦靠顏值打入前三名。至於「睡美人」約兒的真人版，「國民老婆」新垣結衣成為第一名，擊敗綾瀨遙及栗山千明。論到最受歡迎角色安妮亞，日本網民認為11歲的稻垣來泉最為適合，而剛滿7歲童星加藤柚凪，票數亦僅次於稻垣來泉，同樣被封為真人版安妮亞的最佳人選。