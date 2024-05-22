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娛樂
2024-05-22 08:00:00

Stanley邱士縉與美國樂壇天后Rihanna合照：阿媽我應該入緊運

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Rihanna創立的品牌正式進駐中國，邱士縉(Stanley)獲邀出席於上海舉行的發布會。

Rihanna創立的品牌正式進駐中國，邱士縉(Stanley)獲邀出席於上海舉行的發布會。

MIRROR本周日(19)剛完成《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 》澳門尾站的終極尾場，邱士縉(Stanley)未有休息即馬不停蹄飛往上海，原來是為了出席美國樂壇天后Rihanna創立的品牌FENTY BEAUTY，日前(20)正式進駐中國的盛大發布會。昨晚與社交平台分享與Rihanna的合照，寫道，「OMGTHIS IS LITERALLY INSANENot a single word can describe how I felt last nightThanks again for having me, Big Love！」(大意是：這是名副其實的大癲！沒有一個字能形容我昨晚的感受，謝謝品牌邀請。)他又以hashtag自言「阿媽我應該入緊運」。

Stanley@MIRROR與世界級歌后Rihanna自拍。 Stanley@MIRROR與世界級歌后Rihanna自拍。 Alina對男友能與Rihanna自拍，表示好葡萄。

大表嫂Alina好葡萄

除了大會安排的合照，兩人在場內近距離接觸，Stanley更與Rihanna自拍，羡煞旁人，「大表嫂」Alina就在IG限時動態轉發Stanley的發帖，寫道「While he’s taking selfie with my queen, I was taking selfie with the sun, so Jealous！！！」(大意是：當他與我的偶像自拍時，我只能與太陽自拍，很妒忌啊！)Stanley則回應：「Hahaha sorry 520」隊友EdanJeremy都留言表示：「大癲！」除了可近距離接觸天后，Stanley大概是首位正式在內地活動現身的MIRROR成員，絕對是成就解鎖。

馬天佑與Rihanna自拍。 馬天佑與Rihanna自拍。

馬天佑化身粉絲唱Diamonds

另外，出席同一活動的馬天佑亦與Rihanna自拍，分享時尚和 美妝的心得，並化身小小粉絲拍下在Rihanna面前小唱一段她的首本名曲Diamonds馬天佑在社交平台表示，「我今晚應該唔到覺可以同Rihanna有一次咁私密交淡實在令我太 興奮。我好多係一個非常親和友善嘅人今次真係非常榮幸可以參與呢個發佈會。」

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