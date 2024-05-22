Stanley邱士縉與美國樂壇天后Rihanna合照：阿媽我應該入緊運

MIRROR本周日(19日)剛完成《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 》澳門尾站的終極尾場，邱士縉(Stanley)未有休息即馬不停蹄飛往上海，原來是為了出席美國樂壇天后Rihanna創立的品牌FENTY BEAUTY，日前(20日)正式進駐中國的盛大發布會。昨晚與社交平台分享與Rihanna的合照，寫道，「OMG！THIS IS LITERALLY INSANE！Not a single word can describe how I felt last night！Thanks again for having me, Big Love！」(大意是：這是名副其實的大癲！沒有一個字能形容我昨晚的感受，謝謝品牌邀請。)他又以hashtag自言「阿媽我應該入緊運」。
大表嫂Alina好葡萄
除了大會安排的合照，兩人在場內近距離接觸，Stanley更與Rihanna自拍，羡煞旁人，「大表嫂」Alina就在IG限時動態轉發Stanley的發帖，寫道「While he’s taking selfie with my queen, I was taking selfie with the sun, so Jealous！！！」(大意是：當他與我的偶像自拍時，我只能與太陽自拍，很妒忌啊！)Stanley則回應：「Hahaha sorry 520」隊友Edan和Jeremy都留言表示：「大癲！」除了可近距離接觸天后，Stanley大概是首位正式在內地活動現身的MIRROR成員，絕對是成就解鎖。