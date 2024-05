Stanley邱士縉與美國樂壇天后Rihanna合照：阿媽我應該入緊運

MIRROR本周日(19日)剛完成《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 》澳門尾站的終極尾場,邱士縉(Stanley)未有休息即馬不停蹄飛往上海,原來是為了出席美國樂壇天后Rihanna創立的品牌FENTY BEAUTY,日前(20日)正式進駐中國的盛大發布會。昨晚與社交平台分享與Rihanna的合照,寫道,「OMG!THIS IS LITERALLY INSANE!Not a single word can describe how I felt last night!Thanks again for having me, Big Love!」(大意是:這是名副其實的大癲!沒有一個字能形容我昨晚的感受,謝謝品牌邀請。)他又以hashtag自言「阿媽我應該入緊運」。