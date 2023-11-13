Stanley邱士縉與Jeremy專程飛日本拍「巨龍與豬仔」 寧與Jer柳應廷浸溫湶都唔揀坐P牌車(附訪問片)

MIRROR成員Jer柳應廷與邱士縉(Stanley)今日出席手錶品牌活動，兩人分享買錶的心得，Stanley大爆，「Jer儲的手錶，多不勝數。」Jer解釋方便配襯衣服，「其實也是一種投資，因為可以保值。」說畢卻被Stanley窒：「好過買衫，佢買啲靚衫又著得唔好睇。」不過，再被問會否買多幾部車襯衫，Jer笑言，「有諗過，但暫時冇錢，要儲錢。」
Stanley嫌Jeremy身形唔合格 拒同浸溫泉
Stanley早前與Jeremy(李駿傑)雙雙往日本，他表示，「其實主要去東京，因為我想跟Jeremy拍Vlog(巨龍與豬仔)，很久沒拍過，我們想高budget去遠一點，因為東京都是市區逛街，想去郊區，於是去輕井澤看紅葉，結果只看到枯葉，好慘。」他坦言亦有趁機購物，問到有沒有跟Jeremy一起浸溫泉，「其實有想過，但我跟他兩個男生，浸溫泉有點尷尬，這些溫馨的項目，好似唔太啱跟他一起。」
Jer鬼馬地問道，「你一身盔甲的身形喎！」Stanley笑言，「他會尷尬！」Jer續說，「真的很為人設想，但Jeremy也有操練。」Stanley就回應，「證明他未去到，未去到那個位置，所以就冇浸。」Jer就表示想挑戰與Stanley齊齊浸溫泉的資格，Stanley自言暫時未試過跟隊友浸溫泉，能跟Jer浸溫泉深感榮幸。
誤爆Edan考車秘密 被要求資助買車
再問Stanley寧願跟Jer浸溫泉或是做他的乘客，他毫不猶豫表示寧願浸溫泉，又自言做乘客會很囉唆。Jer大感失望，他自言暫時只有Edan曾做過他的乘客，希望Stanley做他的乘客，「佢成日提我要安全駕駛，千萬不要衝動。」Stanley又爆料指Jeremy也有車牌，不過不喜歡駕駛，所以日本之旅通常由他駕車旅遊。
提到考車牌，Edan即將考路試，Stanley不小心在IG Channel洩露了考車日期，雖已盡快刪除，但仍難「我立即跟他說對不起，佢話我係豬隊友……大家如果錫佢就真係唔好打擾佢，今次係大表哥唔小心，我私下也有向佢道歉，點知佢同我講，『你資助我買車吧』，我答佢：『首先你要pass才可以。』！」他從指，自從Jer考到車牌之後，Edan好大壓力，由起初信心十足，到現在愈來愈低，Jer慶幸比Edan早考車牌，他得戚表示，「可以喺佢面前，咦你未考到牌！」兩人一唱一和，非常抵死。
Jer預告出溫暖歌曲有原因
Jer的監製王雙駿早前在IG Story貼其錄歌的照片，Jer坦言在趕工中，「希望在11月內或12月初，推出一首溫暖溫柔的歌，因為上次開演唱會後，發現自己的歌曲缺少某些種類，將來開show冇理由再唱cover，所以想推出一些陪伴的歌曲。」問到何以唱溫柔歌曲仍表現激動，他回應說，「因為要投入情緒，我由出道到現在都冇變過，我會All in。」Stanley讚Jer永遠要突破限制，亦不忘笑他操肌愈操愈厚。