Stanley邱士縉與Jeremy專程飛日本拍「巨龍與豬仔」 寧與Jer柳應廷浸溫湶都唔揀坐P牌車(附訪問片)

MIRROR成員Jer柳應廷與邱士縉(Stanley)今日出席手錶品牌活動，兩人分享買錶的心得，Stanley大爆，「Jer儲的手錶，多不勝數。」Jer解釋方便配襯衣服，「其實也是一種投資，因為可以保值。」說畢卻被Stanley窒：「好過買衫，佢買啲靚衫又著得唔好睇。」不過，再被問會否買多幾部車襯衫，Jer笑言，「有諗過，但暫時冇錢，要儲錢。」

Stanley嫌Jeremy身形唔合格 拒同浸溫泉

Stanley早前與Jeremy(李駿傑)雙雙往日本，他表示，「其實主要去東京，因為我想跟Jeremy拍Vlog(巨龍與豬仔)，很久沒拍過，我們想高budget去遠一點，因為東京都是市區逛街，想去郊區，於是去輕井澤看紅葉，結果只看到枯葉，好慘。」他坦言亦有趁機購物，問到有沒有跟Jeremy一起浸溫泉，「其實有想過，但我跟他兩個男生，浸溫泉有點尷尬，這些溫馨的項目，好似唔太啱跟他一起。」

Jer鬼馬地問道，「你一身盔甲的身形喎！」Stanley笑言，「他會尷尬！」Jer續說，「真的很為人設想，但Jeremy也有操練。」Stanley就回應，「證明他未去到，未去到那個位置，所以就冇浸。」Jer就表示想挑戰與Stanley齊齊浸溫泉的資格，Stanley自言暫時未試過跟隊友浸溫泉，能跟Jer浸溫泉深感榮幸。