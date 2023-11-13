熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-13 20:57:40

Stanley邱士縉與Jeremy專程飛日本拍「巨龍與豬仔」 寧與Jer柳應廷浸溫湶都唔揀坐P牌車(附訪問片)

分享：
Jer柳應廷與Stanley邱士縉出席手錶品牌活動。(林俊源攝)

Jer柳應廷與Stanley邱士縉出席手錶品牌活動。(林俊源攝)

MIRROR成員Jer柳應廷與邱士縉(Stanley)今日出席手錶品牌活動，兩人分享買錶的心得，Stanley大爆，「Jer儲的手錶，多不勝數。」Jer解釋方便配襯衣服，「其實也是一種投資，因為可以保值。」說畢卻被Stanley窒：「好過買衫，佢買啲靚衫又著得唔好睇。」不過，再被問會否買多幾部車襯衫，Jer笑言，「有諗過，但暫時冇錢，要儲錢。」

Stanley透露早前與Jeremy往日本拍「巨龍與豬仔」。 Stanley笑言因Jeremy身材未合格，為免「完勝」，故拒與對方浸溫。(林俊源攝)

Stanley嫌Jeremy身形唔合格 拒同浸溫泉

Stanley早前與Jeremy(李駿傑)雙雙往日本，他表示，「其實主要去東京，因為我想跟JeremyVlog(巨龍與豬仔)，很久沒拍過，我們想高budget去遠一點，因為東京都是市區逛街，想去郊區，於是去輕井澤看紅葉，結果只看到枯葉，好慘。」他坦言亦有趁機購物，問到有沒有跟Jeremy一起浸溫泉，「其實有想過，但我跟他兩個男生，浸溫泉有點尷尬，這些溫馨的項目，好似唔太啱跟他一起。」

Jer鬼馬地問道，「你一身盔甲的身形喎！」Stanley笑言，「他會尷尬！」Jer續說，「真的很為人設想，但Jeremy也有操練。」Stanley就回應，「證明他未去到，未去到那個位置，所以就冇浸。」Jer就表示想挑戰與Stanley齊齊浸溫泉的資格，Stanley自言暫時未試過跟隊友浸溫泉，能跟Jer浸溫泉深感榮幸。

Jer慶幸比Edan早考到車牌，現可盡情揶揄他。(林俊源攝) Jer被爆喜愛儲手錶。(林俊源攝) Jer現正趕工錄製新歌，希望能在本月底或12月初推出。(林俊源攝)

誤爆Edan考車秘密 被要求資助買車

再問Stanley寧願跟Jer浸溫泉或是做他的乘客，他毫不猶豫表示寧願浸溫泉，又自言做乘客會很囉唆。Jer大感失望，他自言暫時只有Edan曾做過他的乘客，希望Stanley做他的乘客，「佢成日提我要安全駕駛，千萬不要衝動。」Stanley又爆料指Jeremy也有車牌，不過不喜歡駕駛，所以日本之旅通常由他駕車旅遊。

提到考車牌，Edan即將考路試，Stanley不小心在IG Channel洩露了考車日期，雖已盡快刪除，但仍難「我立即跟他說對不起，佢話我係豬隊友……大家如果錫佢就真係唔好打擾佢，今次係大表哥唔小心，我私下也有向佢道歉，點知佢同我講，『你資助我買車吧』，我答佢：『首先你要pass才可以。』！」他從指，自從Jer考到車牌之後，Edan好大壓力，由起初信心十足，到現在愈來愈低，Jer慶幸比Edan早考車牌，他得戚表示，「可以喺佢面前，咦你未考到牌！」兩人一唱一和，非常抵死。

Jer與Stanley受訪不時互窒，非常抵死。 Jer與Stanley出席手錶品牌活動。(林俊源攝) Jer與Stanley出席手錶品牌活動。(林俊源攝) Jer與Stanley受訪不時互窒，非常抵死。(林俊源攝)

Jer預告出溫暖歌曲有原因

Jer的監製王雙駿早前在IG Story貼其錄歌的照片，Jer坦言在趕工中，「希望在11月內或12月初，推出一首溫暖溫柔的歌，因為上次開演唱會後，發現自己的歌曲缺少某些種類，將來開show冇理由再唱cover，所以想推出一些陪伴的歌曲。」問到何以唱溫柔歌曲仍表現激動，他回應說，「因為要投入情緒，我由出道到現在都冇變過，我會All in。」Stanley讚Jer永遠要突破限制，亦不忘笑他操肌愈操愈厚。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受