Stanley邱士縉首拍港台《獅子山下》系列 與談善言再演情侶齊齊變喊包

MIRROR成員邱士縉(Stanley)首次參與港台《獅子山下》系列，與中學同學談善言再續前緣，兩人在導演陳健朗執導的單元劇《藏》演一對婚前情侶，兩人有不少爭執戲，大鬥演技齊齊變喊包。
今日拍攝的一場戲，講述他們在婚禮統籌公司商量結婚細節，二人貌合神離，最終竟爭執起來。談善言更哭到眼都腫起來，在旁的Stanley笑言︰「佢本身都腫！」二人表示今次的故事頗有趣，結局會讓觀眾有思考空間。由於他們並非第一次合作，就算飾演未婚夫妻，還有爭執戲份，但也展現到很好的默契。
爆湯怡係校花
Stanley和談善言現實中是同屆同學，彼此認識多年。問到Stanley昔日的外號「馬鞍山巨龍」，談善言笑謂不願置評，至於對方是否校草，她說︰「佢當年係紅社社長，所以當年佢係最紅！(咁係咪校草？)佢話係咪係，最緊要係自我感覺良好者！」問到Stanley誰是校花，談善言認為湯怡才是校花， Stanley就指正湯怡是兩屆校花，因為對方之後轉校，換來另一個校花。二人更稱有不少私藏黑圖，問到何時會公開，他們表示應該很難見到。
恭喜AK拎國際獎項
對於AK憑《打天下2》獲得「最佳新星獎」，談善言稱當時自己身在釜山，同時正在看到頒獎禮直播，自己立即拍下照片傳給AK及恭喜他。問到會否開拍《打天下3》，她表示不知道，但現階段看不到有開拍的可能性，如果真的有開拍的一天，自己要重新鍛鍊體能。
支持叫外賣
談到MIRROR的團綜，Stanley稱已經拍完，但因為團綜跟今次港台拍攝撞期，令他完全睡眠不足。問到工作人員品嚐完他們的手勢如何，他笑言工作人員仍在生，但他們的評語都是「不願置評」，更稱沒有因為今次拍攝令他對入廚有興趣，非常贊成叫外賣。