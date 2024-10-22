Stanley邱士縉首拍港台《獅子山下》系列 與談善言再演情侶齊齊變喊包

MIRROR成員邱士縉(Stanley)首次參與港台《獅子山下》系列，與中學同學談善言再續前緣，兩人在導演陳健朗執導的單元劇《藏》演一對婚前情侶，兩人有不少爭執戲，大鬥演技齊齊變喊包。

今日拍攝的一場戲，講述他們在婚禮統籌公司商量結婚細節，二人貌合神離，最終竟爭執起來。談善言更哭到眼都腫起來，在旁的Stanley笑言︰「佢本身都腫！」二人表示今次的故事頗有趣，結局會讓觀眾有思考空間。由於他們並非第一次合作，就算飾演未婚夫妻，還有爭執戲份，但也展現到很好的默契。