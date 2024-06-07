Stanley邱士縉Deep V登場超sexy拍新歌MV 「大表波」趁完美體態留倩影

Stanley以Deep V造型登場，超sexy拍新歌《Drunk in Love》MV。

邱士縉(Stanley)在MIRROR演唱會與李駿傑(Jeremy)演繹《Fever》，憑爆肌演出獲封「大表波」，令「大表哥」Stanley跟公司都覺得可朝著成熟男人味又帶少少性感曲風進發，加上大表哥向來都是隊跳舞擔當之一，於是繼去年的《來不及》後，推出首支跳唱單曲《Drunk in Love》，MV造型更是Sexy到底，Hot到爆燈，超乎大家想像。

由於演唱會的《Fever》一曲由T-ma監製，Stanley與T-ma溝通推出《Drunk in Love》，表達少少醉意時的狀態，Stanley續道：「同填詞人T-Rexx傾嘅時候，會覺得一個人飲到有少少Tipsy(醉意)望住一個女仔嘅時候，會放大對佢嘅感覺，對方一舉手一投足，例如簡單撥頭髮，都會覺得好靚好Sexy，我哋就係想創造一個咁樣嘅氛圍嘅歌。」Stanley自言愛杯中物，最享受彌留在帶點醉意的狀態，人生中唯一斷片經歷，是發生在出道之後，Stanley分享道：「當時參加好兄弟婚禮，佢嘅大學同學不停向我敬酒，結果我喺好勁嘅六星級酒店大堂嘔，超級失禮，然後仲要由兄弟抬我返屋企，中間過程係點樣返到屋企我係完全唔知，但一個鐘頭後我就醒返。」

趁Keep到身材 留倩影 Stanley在《Drunk in Love》MV的故事中飾演一位臨時演員，角色要扮飲酒，但男女主角不停NG，結果NG到道具飲品都飲清光，要飲「真酒水」的Stanley半帶醉意，進入了幻想空間。這是滿有劇情的MV，但Stanley卻未能過足戲癮，他解釋道：「因為拍MV要顧住自己個樣，又要顧及角度，諗嘅嘢多過演戲，平時演戲就只需要投入去演，但拍MV要喺鏡頭前面呈現一個好靚嘅自己，所以演得唔夠爽，唔可以好投入角色。」Stanley在MV穿的幾套衫都能秀出完美體態，非常sexy，他指出，「今次MV中空多啲，性感有少少Deep V，因為啱啱過咗演唱會仲Keep到身材，同花姐有討論過尺度去到邊，但當然冇演唱會尺度咁大只係著褸啦！但都Deep V了！其實主要因為身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，俾大家睇下啦！」