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娛樂
2024-06-07 22:49:33

Stanley邱士縉Deep V登場超sexy拍新歌MV 「大表波」趁完美體態留倩影

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Stanley以Deep V造型登場，超sexy拍新歌《Drunk in Love》MV。

Stanley以Deep V造型登場，超sexy拍新歌《Drunk in Love》MV。

邱士縉(Stanley)MIRROR演唱會與李駿傑(Jeremy)演繹Fever》，憑爆肌演出獲封「大表波」，令「大表哥」Stanley跟公司都覺得可朝著成熟男人味又帶少少性感曲風進發，加上大表哥向來都是隊跳舞擔當之一，於是繼去年的來不及》後，推出首支跳唱單曲Drunk in LoveMV造型更是Sexy到底，Hot到爆燈，超乎大家想像。

Stanley以Deep V造型登場，超sexy為跳唱新歌《Drunk in Love》拍MV。 Stanley以超sexy造型為跳唱新歌《Drunk in Love》拍MV。

由於演唱會的《Fever》一曲由T-ma監製，Stanley與T-ma溝通推出Drunk in Love》，表達少少醉意時的狀態，Stanley續道：「同填詞人T-Rexx傾嘅時候，會覺得一個人飲到有少少Tipsy(醉意)望住一個女仔嘅時候，會放大對佢嘅感覺，對方一舉手一投足，例如簡單撥頭髮，都會覺得好靚好Sexy，我哋就係想創造一個咁樣嘅氛圍嘅歌。」Stanley自言愛杯中物，最享受彌留在帶點醉意的狀態，人生中唯一斷片經歷，是發生在出道之後，Stanley分享道：「當時參加好兄弟婚禮，佢嘅大學同學不停向我敬酒，結果我喺好勁嘅六星級酒店大堂嘔，超級失禮，然後仲要由兄弟抬我返屋企，中間過程係點樣返到屋企我係完全唔知，但一個鐘頭後我就醒返。」

Stanley為跳唱新歌《Drunk in Love》拍MV，大騷麒麟臂Man到爆。 Stanley為跳唱新歌《Drunk in Love》拍MV，大騷麒麟臂Man到爆。

趁Keep到身材 留倩影

StanleyDrunk in LoveMV的故事中飾演一位臨時演員，角色要扮飲酒，但男女主角不停NG，結果NG到道具飲品都飲清光，要飲「真酒水」的Stanley半帶醉意，進入了幻想空間。這是滿有劇情的MV，但Stanley卻未能過足戲癮，他解釋道：「因為拍MV要顧住自己個樣，又要顧及角度，諗嘅嘢多過演戲，平時演戲就只需要投入去演，但拍MV要喺鏡頭前面呈現一個好靚嘅自己，所以演得唔夠爽，唔可以好投入角色。」StanleyMV穿的幾套衫都能秀出完美體態，非常sexy，他指出，「今次MV中空多啲，性感有少少Deep V，因為啱啱過咗演唱會仲Keep到身材，同花姐有討論過尺度去到邊，但當然冇演唱會尺度咁大只係著褸啦！但都Deep V了！其實主要因為身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，俾大家睇下啦！」

Stanley新歌《Drunk in Love》MV呈現半帶醉意的狀態。 Stanley自爆在初出道時，曾試過醉到斷片，在六星級酒店大堂狂嘔。 Stanley以Deep V造型拍新歌《Drunk in Love》MV，Hot到爆。

戲戲唱歌 七三分配

除了推出Solo歌，今年Stanley還有劇集、電影推出，加上MIRROR的工作，問到如何平衡歌手與演員的身份？他直言：「我會繼續以演員方向發展，呢個係我目標同理想，演員嘅路仲有好多地方未行過，特別係電影方面，我都好想參與更加多，但正如我喺Chill Club頒獎禮嘅得獎感言所講，我嘅崗位無論多或少，輕定重，我都會緊守到底，即使唱歌未必係我嘅主項，但我都會做好我嘅作品，就算唱一句我都會唱好佢。當然演戲仍會係我好努力去追求嘅事情，我會用7:3去平衡我嘅演藝道路，7係演戲3就係音樂作品，比重雖然輕啲，但音樂嘅質素都會依然做得好好。」相信作為行動派的Stanley，都會按照自己的心意，在演藝路上付諸實行。

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