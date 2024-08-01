Stanley 為陳卓賢報仇搞到Serrini面紅 與Anson Lo爆笑談Edan理想型女友(有片)

CHILL CLUB舉辦的《CHILL CLUB Have A CHILL Live》昨晚(31日)灣仔會展舉行，請來多位得獎歌手crossover，MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和邱士縉(Stanley)同台合唱《Burn Out》後，兩人更與Serrini火辣合唱《Speak Love》，其間大表哥搭膊跪地教Serrini面紅紅不懂招架，他笑言要為陳卓賢報仇，皆因Serrini做嘉賓時搞到Ian面紅紅。Anson Lo則與Serrini 合唱，大玩《Money》X《有錢嘅女人》crossover。

Anson Lo與Stanely合唱《Burn Out》，Anson Lo大爆Stanley是大學師兄，參加舞蹈學會時，曾跟Stanely學跳舞，介紹說：「佢係大我3屆嘅老前輩」，但Stanley即投訴，「3屆點叫老前輩？」Anson Lo即急急改口做「大」前輩，但就指Stanley是頗嚴苛的跳舞老師。至於兩人與Serrini合唱《Speak Love》，Stanley拖手又跪地，他笑言要為Ian報仇：「佢搞到Ian面紅，咁我搞返佢面紅囉！」Anson Lo亦被Serrini撓手，他就表示純粹即興演出，問到被對方摸心口，他就反問：「係咩？好專注同觀眾互動。」

談到隊友呂爵安(Edan)秘戀林明禎的傳聞，Stanley即答道︰「嬲囉，好生氣。」他與Anson Lo均表示不相信Edan的緋聞，但也沒有刻意求證。至於Edan可有魅力征服女神，Stanley語氣肯定表示「冇！」談到Edan理想型女友條件，Stanley表示：「最重要係女仔！」接著兩人一唱一和，細數Edan的理想型，「對感情認真，鍾意有內涵、有氣質、有家教，唔睇樣、唔睇身材、唔睇外在，向內在走，睇內涵……」最後他們投降，叫Edan自己回答。

與偶像Rain合照 緊張到口啞啞

早前Stanley、Edan和Jeremy為Anson Lo慶祝生日打牌，Stanley被Edan封為「禾青哥」，他解釋，當時在Anson Lo家中打牌，「因為Jeremy第二日要早起身，所以就11點幾走。」他自言向來是「雀王」贏錢，所以當晚被指「割禾青」 ，不過Anson Lo就不大認同，「這就是藝人(偽人)。」

Stanley早前睇偶像韓星Rain表演，更成功郵集，他自爆緊張到無法說話：「我好開心，由中學開始喜歡佢，因為佢，我先開始跳舞，好想將呢番說話親口同佢講，但我見到佢太緊張，就乜都冇講到，只係講Thank you。」他表示希望將來有機會同台合作演出。