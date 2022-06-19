Stanley Frankie《野人老師》煞科 大表哥：歷盡蚊叮蟲咬，日曬雨淋，終於完成

距離MIRROR演唱會尚有一個月左右，姜濤日前從美國紐約回港，多位早前忙於拍戲的鏡仔包括Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)、Jer(柳應廷)亦先後宣布煞科，昨晚(18日) Stanley(邱士縉)亦完成首部擔正的劇集《野人老師》，他在社交平台上載與鄭旦瑞、談善言、沈殷怡、陳宇琛等的合照，發文多謝旦哥、導演和阿談，寫著：「野人老師 #李白 真煞科! 最愛的旦爸爸❤️ @happyeggba 多謝你嘅分享，教導。 真心獲益良多!! 最愛，最有心的導演 @keith_cyc ，歷盡艱辛的拍攝! 多謝你的意見及體諒，請原諒我好多時的緊張和執著! 好開心你係野人老師的導演! 最愛的對手，多謝你係我人生第一套主角的對手! @tamsyin 歷盡蚊叮蟲咬，橫風橫雨，日曬雨淋，終於完成! 希望#野人老師 出街嘅時候，大家會喜歡❤️」而同劇的Frankie(陳瑞輝)亦在IG的限時動態上載開香檳慶祝煞科的照片，多謝劇中合作的演員。相信待姜濤完成隔離，十二子便會全面投入首個紅館演唱會綵排。



