Stanley@MIRROR嘆《島嶼協奏曲》與Stephy冇同場戲 公開爭取合作盼演夫妻(有片)

盼與女神Stephy合作

Stanley在劇中與Wing合演移民台灣的夫妻，兩人在綠島經營潛水生意，而Stephy則是旅居台北的畫家，兩人同劇卻沒同場對手戲，Stanley大感可惜，「真心，一直都好想跟Stephy合作，因為之前睇好多Stephy的戲，祈求導演們安排，(想合作演甚麼關係？)若問我當然想她跟Wing調轉角色，因為我剛發現Stephy鍾意潛水！」他更自薦可為女神擔遮擋太陽，笑言採取「死跟」策略，Stephy則笑言不介意與Stanley跟住旅行潛水。

拍劇時暴食 肥到有肚 腩

兩人在台灣逗留約一個月拍劇，問到國語可有進步時？Stanley即時大曬國語和台語，得戚表示仍然有上課自我裝備。Stanley在劇裡演的Leo臉圓圓，跟目前fit 爆的「大表波」身形大有分別，他表示，當時已部署為演唱會操肌，正在暴食增肥，「當時更有肚腩仔，其實我角色需要咁樣，無理由去到綠島生活，仲練到咁大隻，唔make sense。」Stephy大讚Stanley角色的造型好看，敦厚又有福氣，他聞言即答道：「立即增肥，唔好叫我大表波，叫我大表肥。」他直言不介意為角色增肥。