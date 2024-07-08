Stanley@MIRROR在台灣巧遇「撞樣」柯震東 型爆合照

MIRROR成員邱士縉(Stanley)在台灣拍攝的新劇《島嶼協奏曲》將於今晚(8日)起開播，這是繼《塵沙惑》後第二次在彼邦拍劇，當時的短髮造型更被指跟柯震東「撞樣」。昨日(7日)Stanley在社交平台上載往台灣出席其品牌的展覽活動照片，其中一張更驚喜見大表哥與「真柯震東」合照，對於「港台版柯震東」同框，不少網民留言：「終於遇上柯震東」；又問他：「做咩唔單獨同柯震東影相呀！話晒都相遇。」

完成小心圓 Stanley早前出席ViuTV 「全城奧運 傳承狂熱」記者會時受訪，曾透露考慮往台灣出席潮流文化的展覽活動，他表示，「好開心我哋產品能參與，那是台灣一年一度的盛事。」作為品牌合夥之人，他自言負責決定買那些電影的IP，出產聯乘產品，「某程度上完成自己小心願，跟香港電影有不同合作。」據品牌的網頁介紹，旗下產品透過重新包裝一些經典香港電影，推出周邊產品、電影展覽或放映會，讓年輕一代有認識並欣賞影響深遠的經典。