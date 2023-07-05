Stanley邱士縉，參加《全民造星》前是一名舞蹈員，亦是組合MIRROR成員之一，最近推出過單曲《來不及》。Stanley談到目標，卻另有方向：「出多些歌不是我的方向，因為我知道想做演員。」直言對演戲一試愛上，Stanley的目的地清晰而明確，但不代表就能順風啟航：「長期的（迷失）！你應該問我有沒有不迷失的一刻。」迷失有時，上岸有時：「這一行就是在海中游，游到見到岸就上，上完又要離開岸到海中游，但游的過程中又會遇到不同經歷。」

Stanley直指演戲發展 別無他選 MIRROR之中，有些成員頻繁推出個人單曲，但Stanley可謂「志不在此」：「出多些歌不是我的方向，因為我知道想做演員。簽MIRROR之前，知道我有機會入去這圈子，就已銳意想直指這事業去做。」除了本身早有主角經驗的Lokman（楊樂文）之外，第二位在演戲範疇跑出的，確是Stanley。曾到台灣拍攝台劇《第三佈局 塵沙惑》，在《地產仔》、《野人老師》的表現更大獲讚賞。「做下去又覺得OK，比想像中易掌握、得心應手，就越來越喜歡，越接觸就越喜歡戲劇這回事。對我自己而言，（演戲）是很好的途徑抒發Stanley的情緒。」

談起演戲，Stanley非常雀躍，喜歡看台劇的他表示對《華燈初上》吳慷仁的「寶寶」一角非常羨慕：「我會想做一個比較陰暗少少的角色，或比較娘娘腔的，我都很想試。」拍劇經驗已經有，他卻道出作為熱愛演戲者的另一個夢想：「舞台劇絕對是我很想涉獵的東西，之前訪問都沒特別講過。因為很不一樣，香港的電影電視模式很少有個過程叫排戲，要很快，頂多圍讀。但演員的成長或進步，要有排戲過程，可以挖深很多可能性，令自己成長很多。而舞台劇正是需要排戲，所以很想試舞台劇。」 花姐：有Stanley就安穩 MIRROR 12個成員性格各異，作為團中的「大表哥」，Stanley認為自己可以成為團中的橋樑：「我希望成為一個橋樑，橋樑是幫助大家溝通，始終我們12個年紀不同、喜好不同，我認為自己能站於中間的角色。成熟的話題我能講，年輕的話題也能參與，他們也會跟我分享心情，我覺得可以在MIRROR中成為橋樑。」

Stanley特別提到，花姐跟他說過的一席話：「我記得花姐有跟我講過一件事，很搞笑，我會當成是讚賞。有時工作有我在的話，她會覺得很安穩。當然實際上我幫不了甚麼，工作層面一定是她做很多決定，但原來我能給她這種感覺，能成為大家依賴的對象，都不錯！」 Stanley迷失似在海中浮遊，源於自信不足 入行剛5個年頭，問到他曾否有迷失一刻？Stanley一笑：「長期的 ！你應該問我有沒有不迷失的一刻！其實一直都有，因為這一行就是這樣，這一行就是在海中游，游到見到岸就上，上完又要離開岸到海中游。但游去哪呢？沒指南針就不知游到哪裡，但游的過程中又會遇到不同經歷。」

迷失，是源於Stanley對自己的質疑，尤其是在演戲上，不時都會失去自信：「有時會是自我的不夠信心，會不夠自信：『死啦別人又叻又年輕，我怎麼辦？別人年紀輕輕就接到很大的片種！』有很多對自己的質疑，會導致迷失，加上自己暫時在電影圈，仍未有很好的作品出現，會擔心沒有機會，會想無限個可能性去攻擊自己。」 Stanley難以無視批評 寧願以行動說話 由《全民造星》推出一刻，到MIRROR成軍至今，他們的名字都是「流量密碼」。有流量，就自然正評、負評都多：「我不適應的，到這一刻都不適應。人人都會講：『 （批評）看看便算，還有很多人支持你的』這些說話，但怎樣明白這道理都好，見到時都會不開心，哪怕兩秒都會有。」

Stanley推出《來不及》動機純粹 面對排山倒海的批評，Stanley認為沉靜方是上策：「特別這一年會更多評論在我們MIRROR身上，或我的身上。但我會慢慢避開，會寧願不講，原因是，別人不會因為你講的而有改變，不是講就可以，是用行動慢慢一步一步做最真實的自己、真誠的自己，告訴人我就是這樣。」講到底，無愧於心最重要：「我不是一個心地不好的人，我不是有機心的人，不是為成名不擇手段的人，也不是大家口中講邪惡的我。我就相信自己的行為與言行舉止。明就明，不明白就由他吧。」 提到批評，最心痛一次，莫過於推出單曲《來不及》的時候：「關於這首歌我記得有個評論，我看完都幾不開心，他說：『Stanley母親節出這首歌，肯定又為了消費媽媽，媽媽不在（人世）這件事都要拿出來消費。』這我很記得，都會幾不開心。」他的動機本屬純粹，倒被評論令自己都有動搖：「我會想：我出這首歌對不對？死啦！我出這首歌是否不對？我是否不應做宣傳？但倒過來，有更多評論告訴我：『多謝你這首歌陪伴我』又平衡到件事。」