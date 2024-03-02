Stanley@MIRROR想同肥仔跳舞battle陳瑞輝Frankie見證《皮思苦》MV首播眼濕濕

Lokman表示ERROR多才多藝，自言他們只是陪襯。提到他們要完成巡唱之後，才可以跟ERROR彩排，他們表示中間在港的時候，看看能否跟到ERROR夾到時間，並稱他們因為開完騷仍在狀態中，盼ERROR也能交出狀態來。提到ERROR會推「肥仔波」跟Stanley的「大表波」對撼，Alton表示對大表波最有信心，Stanley說︰「就要睇下圓嘅波好啲，定係硬嘅波勁啲。」問到是否有騷肌環節，Stanley表示有一些環節會想做，一切在構思中。

期待與ERROR有火花

ERROR的Dee想跟MIRROR比賽較量，Lokman指以前曾跟他比賽過，並指對方在第一個Locking Battle就拿了冠軍。他表示可以跟ERROR合作應該很好玩，相信可以撞出很多火花，非常期待。他指演唱會上有不同形式合作，Stanley稱很想跟肥仔跳舞battle，Tiger稱也很想跟他們夾band，看下能否有些新突破，並笑謂自己也很想看Stanley赤裸上身彈結他。

Frankie自覺有成功感

Frankie的《皮思苦》推出MV，他稱自己看的時候也很感動，看的時候也眼濕濕，自己也立即開直播，看到有很多粉絲支持，自己也逐一看大家的留言，很有成就感。問到Lokman他們的MV何時面世，他表示製作需時，但最快也可能待英國演唱會之後。Alton預告在巡唱時，他們會有些新作品推出，著大家密切留意。