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娛樂
2024-01-10 18:25:29

Stanley@MIRROR晨早跑步全因女友威迫有功 Alina自爆邱士縉身形好有睇頭

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《公司冇逼我跑馬拉松》今日舉行記者會。

ViuTV全新節目《公司冇逼我跑馬拉松》今日舉行記者會，節目紀錄旗下5位藝人於一年內受訓及挑戰臺北馬拉松42.195公里的「全馬」賽事的歷程。有份參與的ERROR成員吳保錡（保錡)、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）和米露迪（Melody)齊齊現身，分享成為馬拉松比賽選手背後的辛酸，以及節目背後的難忘事及感受。

 

保錡 保錡 保錡 保錡 保錡 保錡 保錡

次次唔齊人

AlinaPonyMelody表示每一個月都會請一位嘉賓率領團跑，惟每次都有人缺席，如開拍前數小時會發燒、肚瀉等問題。她們又大讚幕後拍攝的工作人員很犀利，因為他們要拿住攝影器材一齊跑，他們到後期更可以跑在眾人的前面拍攝。

Alina成功迫大表哥起身晨跑。

迫Stanley朝朝6點起身

提到近日MIRROR的邱士縉(Stanley)也有跟住女友Alina一齊跑，她表示Stanely經常晚上用跑步機跑步，加上對方開騷在即需要減肥，於是建議對方一齊跑步。她說︰「我每朝6點都會嘗試叫醒佢一齊跑，依家我哋每朝6點就出去跑，每次平均一小時，其實減肥就跑40分鐘至60分鐘。」她更指Stanley現時的身形很ok，她表示迫了對方一段時間才成功一齊去跑步。

她大爆Stanley一直認為超過10k的路程是應該要坐車，但自己會慢慢鼓勵他一齊接受挑戰，希望可以一齊跑渣馬的10k賽。三女表示現時也保持練習，為稍後多個馬拉松的賽事做準備。Alina有傷在身，她表示有看物理治療，現時可以跑步1小時也不會腳痛，希望情況可以繼續改善。

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